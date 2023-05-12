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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.05.2023
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08:18 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/pogoda-1871190072.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:18
2023-05-12T08:18
погода
москва
александр синенков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 20 - плюс 22 градуса по Цельсию, по области от плюс 17 до плюс 22. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, александр синенков
Погода, Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 20 - плюс 22 градуса по Цельсию, по области от плюс 17 до плюс 22. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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ПогодаМоскваАлександр Синенков
 
 
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