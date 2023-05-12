https://ria.ru/20230512/pogoda-1871190072.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.05.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:18

2023-05-12T08:18

2023-05-12T08:18

погода

москва

александр синенков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 20 - плюс 22 градуса по Цельсию, по области от плюс 17 до плюс 22. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, александр синенков