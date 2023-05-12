https://ria.ru/20230512/podtoplenie-1871186331.html

В приангарском селе затопило более 100 домов из-за таяния снега

В приангарском селе затопило более 100 домов из-за таяния снега - РИА Новости, 12.05.2023

В приангарском селе затопило более 100 домов из-за таяния снега

Несколько сел затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега, наибольшее количество подтопленных домов - в селе Преображенка, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:11

2023-05-12T07:11

2023-05-12T07:11

происшествия

иркутская область

россия

катангский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Несколько сел затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега, наибольшее количество подтопленных домов - в селе Преображенка, сообщает ГУМЧС региона. Ледовые заторы на реках Иркутской области, вызвавшие подтопление нескольких сел на севере региона, устранены. Но высокий уровень воды в реках сохраняется из-за интенсивного снеготаяния и большого притока талых вод. В населенных пунктах, где есть угроза подтопления, дежурят спасатели МЧС России с плавсредствами. Населению оказывается адресная помощь. Самое большое количество подтопленных домов в селе Преображенка Катангского района. "В селе Преображенка подтоплены 109 жилых домов и участков, где проживают 215 человек. Уровень воды в Нижней Тунгуске продолжает снижаться и составляет 944 см при критической отметке 890 см", - говорится в сообщении. В селе Токма подтоплены 17 приусадебных участков и 12 жилых домов, где проживают 36 человек. Из подтопленных домов спасателями МЧС России в пункт временного размещения эвакуированы 26 человек. Уровень воды на реке Непа составляет 642 см при критической отметке 590 см. В районе села Подволошино уровень воды составляет 711 см при критической отметке 600 см. Силами администраций организован мониторинг уровня воды в реках.

https://ria.ru/20230510/otoplenie-1870781991.html

иркутская область

россия

катангский район

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происшествия, иркутская область, россия, катангский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)