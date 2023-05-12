Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
14:36 12.05.2023 (обновлено: 14:56 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/partnerstvo-1871310531.html
Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов
Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов - РИА Новости, 12.05.2023
Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов
Россия и Белоруссия обсуждают расширение партнерства в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил журналистам вице-премьер РФ - РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:36
2023-05-12T14:56
союзное государство
россия
экономика
белоруссия
москва
денис мантуров
роман головченко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533973_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b625f1945e7e16d7c3cd0d6ebb8f51b7.jpg
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают расширение партнерства в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Белоруссия производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации", - сказал он по итогам встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко.Таким образом, речь может идти как о расширении производства авиакомпонентов, так и о расширении технологических операций, задействованных в выпуске региональных лайнеров."Договорились о том, чтобы в ближайшие два месяца до "Иннопрома" подготовить комплексную программу. На "Иннопроме" ее утвердить... Белоруссия будет страной-партнером на "Иннопроме". Рассчитываем зафиксировать договоренность", - добавил Мантуров.
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533973_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_140cfefd6b4eda8344a653f39b8fa45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, белоруссия, москва, денис мантуров, роман головченко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Союзное государство, Россия, Экономика, Белоруссия, Москва, Денис Мантуров, Роман Головченко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов

Мантуров: Москва и Минск обсуждают расширение партнерства в создании российских самолетов

© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ил-114-300
Пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех"
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Ил-114-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают расширение партнерства в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Белоруссия производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации", - сказал он по итогам встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко.
Таким образом, речь может идти как о расширении производства авиакомпонентов, так и о расширении технологических операций, задействованных в выпуске региональных лайнеров.
"Договорились о том, чтобы в ближайшие два месяца до "Иннопрома" подготовить комплексную программу. На "Иннопроме" ее утвердить... Белоруссия будет страной-партнером на "Иннопроме". Рассчитываем зафиксировать договоренность", - добавил Мантуров.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Лукашенко заявил, что экономики Белоруссии и России не рухнут под санкциями
5 апреля, 20:45
 
Союзное государствоРоссияЭкономикаБелоруссияМоскваДенис МантуровРоман ГоловченкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала