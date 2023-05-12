https://ria.ru/20230512/partnerstvo-1871310531.html

Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов

Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов - РИА Новости, 12.05.2023

Москва и Минск могут расширить партнерство в производстве самолетов

Россия и Белоруссия обсуждают расширение партнерства в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил журналистам вице-премьер РФ - РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:36

2023-05-12T14:36

2023-05-12T14:56

союзное государство

россия

экономика

белоруссия

москва

денис мантуров

роман головченко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают расширение партнерства в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Белоруссия производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации", - сказал он по итогам встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко.Таким образом, речь может идти как о расширении производства авиакомпонентов, так и о расширении технологических операций, задействованных в выпуске региональных лайнеров."Договорились о том, чтобы в ближайшие два месяца до "Иннопрома" подготовить комплексную программу. На "Иннопроме" ее утвердить... Белоруссия будет страной-партнером на "Иннопроме". Рассчитываем зафиксировать договоренность", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html

россия

белоруссия

москва

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россия, экономика, белоруссия, москва, денис мантуров, роман головченко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)