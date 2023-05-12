https://ria.ru/20230512/parad-1871185309.html

Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве

Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве - РИА Новости, 12.05.2023

Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве

Пропагандистская машина Запада пыталась представить сокращение числа военнослужащих и техники на Параде Победы в Москве как показатель военной слабости России,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T06:49

2023-05-12T06:49

2023-05-12T06:53

в мире

россия

сша

евросоюз

бразилия

брикс

москва

т-34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870594211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a47b212dca09c832a0d1a36c5d88d163.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пропагандистская машина Запада пыталась представить сокращение числа военнослужащих и техники на Параде Победы в Москве как показатель военной слабости России, заведомо "забывая" о более важном – моральном аспекте такого решения, на это указал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics."Связывая масштабность Парада Победы с реальной боеспособностью вооруженных сил России, западные СМИ просто в очередной раз распространяют дезинформацию. Кроме того, недавние масштабные атаки с применением тяжелой артиллерии и элитных подразделений в ряде городов в зоне спецоперации дают понять, что сокращение численности войск на Параде ничего не значит с точки зрения реальной боеспособности", — говорится в публикации.Такой "анализ" западных СМИ, при котором ставилась под сомнение военная мощь российской армии, звучит пропагандистски и необоснованно, констатировал Лейром. Причиной этому является тот факт, что у России нет и не может быть такого дефицита в военной технике, который мог бы сказаться на параде, указал аналитик.Однако западные СМИ, по мнению эксперта, использовали это событие для того, чтобы представить его доказательством слабости России, нарочно "забывая" о настоящей причине такого решения – моральном аспекте, так как Россия проводит спецоперацию, ее военнослужащие выполняют свой долг на передовой, и отсутствие в этих условиях грандиозных и масштабных мероприятий логично.В Москве 9 мая прошел парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колесные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники. В некоторых российских регионах от проведения парадов отказались по различным причинам, связанным в том числе с возможными провокациями.

https://ria.ru/20230510/parad-1870848253.html

https://ria.ru/20230511/bespilotniki-1870956598.html

россия

сша

бразилия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, евросоюз, бразилия, брикс, москва, т-34, день победы