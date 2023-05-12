https://ria.ru/20230512/parad-1871185309.html
Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве
Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве - РИА Новости, 12.05.2023
Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве
Пропагандистская машина Запада пыталась представить сокращение числа военнослужащих и техники на Параде Победы в Москве как показатель военной слабости России,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T06:49
2023-05-12T06:49
2023-05-12T06:53
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пропагандистская машина Запада пыталась представить сокращение числа военнослужащих и техники на Параде Победы в Москве как показатель военной слабости России, заведомо "забывая" о более важном – моральном аспекте такого решения, на это указал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics."Связывая масштабность Парада Победы с реальной боеспособностью вооруженных сил России, западные СМИ просто в очередной раз распространяют дезинформацию. Кроме того, недавние масштабные атаки с применением тяжелой артиллерии и элитных подразделений в ряде городов в зоне спецоперации дают понять, что сокращение численности войск на Параде ничего не значит с точки зрения реальной боеспособности", — говорится в публикации.Такой "анализ" западных СМИ, при котором ставилась под сомнение военная мощь российской армии, звучит пропагандистски и необоснованно, констатировал Лейром. Причиной этому является тот факт, что у России нет и не может быть такого дефицита в военной технике, который мог бы сказаться на параде, указал аналитик.Однако западные СМИ, по мнению эксперта, использовали это событие для того, чтобы представить его доказательством слабости России, нарочно "забывая" о настоящей причине такого решения – моральном аспекте, так как Россия проводит спецоперацию, ее военнослужащие выполняют свой долг на передовой, и отсутствие в этих условиях грандиозных и масштабных мероприятий логично.В Москве 9 мая прошел парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колесные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники. В некоторых российских регионах от проведения парадов отказались по различным причинам, связанным в том числе с возможными провокациями.
https://ria.ru/20230510/parad-1870848253.html
https://ria.ru/20230511/bespilotniki-1870956598.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, бразилия, брикс, москва, т-34, день победы
В мире, Россия, США, Евросоюз, Бразилия, БРИКС, Москва, Т-34, День Победы
Раскрыт пропагандистский трюк Запада в отношении Парада Победы в Москве
InfoBrics: Запад использовал пропагандистский трюк, пытаясь оболгать Парад Победы в Москве
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Пропагандистская машина Запада пыталась представить сокращение числа военнослужащих и техники на Параде Победы в Москве как показатель военной слабости России, заведомо "забывая" о более важном – моральном аспекте такого решения, на это указал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics
.
"Связывая масштабность Парада Победы с реальной боеспособностью вооруженных сил России, западные СМИ просто в очередной раз распространяют дезинформацию. Кроме того, недавние масштабные атаки с применением тяжелой артиллерии и элитных подразделений в ряде городов в зоне спецоперации дают понять, что сокращение численности войск на Параде ничего не значит с точки зрения реальной боеспособности", — говорится в публикации.
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Такой "анализ" западных СМИ, при котором ставилась под сомнение военная мощь российской армии, звучит пропагандистски и необоснованно, констатировал Лейром. Причиной этому является тот факт, что у России нет и не может быть такого дефицита в военной технике, который мог бы сказаться на параде, указал аналитик.
Однако западные СМИ, по мнению эксперта, использовали это событие для того, чтобы представить его доказательством слабости России, нарочно "забывая" о настоящей причине такого решения – моральном аспекте, так как Россия проводит спецоперацию, ее военнослужащие выполняют свой долг на передовой, и отсутствие в этих условиях грандиозных и масштабных мероприятий логично.
«
"Спецоперация у границ России означает, что борьба с нацизмом возобновилась и она должна продолжаться до тех пор, пока не будет полностью обеспечена безопасность российского народа. В военное время воинские торжества должны быть скромнее, так как масштабные мероприятия, когда солдаты сражаются на фронте, проводить неуместно", — подытожил эксперт.
В Москве 9 мая прошел парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колесные машины, кроме танка Т-34
, который открывал проезд техники. В некоторых российских регионах от проведения парадов отказались по различным причинам, связанным в том числе с возможными провокациями.
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