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Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 12.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:51 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/panfilov-1871210491.html
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 12.05.2023
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:51
2023-05-12T09:51
культура
новости культуры
глеб панфилов
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Состояние тяжёлое", - сказал собеседник агентства. Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20221113/panfilov-1831171414.html
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новости культуры, глеб панфилов, общество
Культура, Новости культуры, Глеб Панфилов, Общество
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Состояние режиссера Панфилова, госпитализированного с инсультом, оценивается как тяжелое

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Состояние тяжёлое", - сказал собеседник агентства.
Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом.
Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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