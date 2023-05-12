https://ria.ru/20230512/panfilov-1871210491.html

Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 12.05.2023

Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:51

2023-05-12T09:51

2023-05-12T09:51

культура

новости культуры

глеб панфилов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871120886_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_0a6d52517634c17a59a35f686e86d71a.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Состояние тяжёлое", - сказал собеседник агентства. Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20221113/panfilov-1831171414.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, глеб панфилов, общество