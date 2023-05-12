https://ria.ru/20230512/panfilov-1871210491.html
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 12.05.2023
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:51
2023-05-12T09:51
2023-05-12T09:51
культура
новости культуры
глеб панфилов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состояние режиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского в Москве, оценивается как тяжёлое, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Состояние тяжёлое", - сказал собеседник агентства. Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилов госпитализирован в четверг в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20221113/panfilov-1831171414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, глеб панфилов, общество
Культура, Новости культуры, Глеб Панфилов, Общество
Врачи рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Состояние режиссера Панфилова, госпитализированного с инсультом, оценивается как тяжелое