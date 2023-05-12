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Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах - РИА Новости, 12.05.2023
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06:06 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/otzyvy-1871184459.html
Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах
Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах - РИА Новости, 12.05.2023
Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах
Больше половины россиян не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, при этом у каждого пятого возникали спорные ситуации... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T06:06
2023-05-12T06:06
россия
антон куканов
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Больше половины россиян не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, при этом у каждого пятого возникали спорные ситуации при онлайн-шоппинге, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Кроме того, по данным опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, у каждого пятого возникали различные спорные ситуации с продавцами во время онлайн-шоппинга. В основном их удавалось решить: в 55% случаев у пользователей была возможность подключить представителя площадки, который помог, но у 30% такой возможности не было. При этом чуть больше трети опрошенных рассказали о случаях, когда проблему не получилось решить ни с маркетплейсом, ни с продавцом. "Анализ пользовательского опыта показывает, что на российском рынке до сих пор сохраняется высокий уровень фальсификата и сложностей при взаимодействии с продавцами. В настоящее время Роскачество совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Росаккредитацией готовят новые, расширенные рекомендации для маркетплейсов и онлайн-магазинов в рамках проекта "Реестр доверенных онлайн-площадок", запущенного в конце прошлого года", - добавили в организации. "Реестр доверенных онлайн-площадок призван помочь потребителям в выборе наиболее ответственных и клиентоориентированных онлайн-магазинов… По результатам первого исследования две крупные онлайн-площадки из 17 вошли в реестр доверенных онлайн-площадок. В этом году, помимо расширения количества критериев, мы планируем запустить проверку тайными покупателями, чтобы оценить пользовательский путь от выбора товара до его возврата", - подчеркнул замруководителя Роскачества Антон Куканов. В исследовании приняли участие 1019 респондентов старше 18 лет и из городов России с населением свыше 100 тысяч человек.
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россия, антон куканов, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Россия, Антон Куканов, Роскачество, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах

Роскачество: больше половины россиян не доверяют отзывам на товары на маркетплейсах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon
Открытие логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Больше половины россиян не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, при этом у каждого пятого возникали спорные ситуации при онлайн-шоппинге, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
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"51% не готовы доверять отзывам о товарах, оставленным другими покупателями (на маркетплейсе - ред.)… 44% россиян считают, что существует высокий риск приобрести некачественный товар или фальсификат. Впрочем, в случае покупки некачественного товара больше половины (57%) уверены, что могут без проблем оформить возврат", - сообщили там.
Кроме того, по данным опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, у каждого пятого возникали различные спорные ситуации с продавцами во время онлайн-шоппинга. В основном их удавалось решить: в 55% случаев у пользователей была возможность подключить представителя площадки, который помог, но у 30% такой возможности не было. При этом чуть больше трети опрошенных рассказали о случаях, когда проблему не получилось решить ни с маркетплейсом, ни с продавцом.
"Анализ пользовательского опыта показывает, что на российском рынке до сих пор сохраняется высокий уровень фальсификата и сложностей при взаимодействии с продавцами. В настоящее время Роскачество совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Росаккредитацией готовят новые, расширенные рекомендации для маркетплейсов и онлайн-магазинов в рамках проекта "Реестр доверенных онлайн-площадок", запущенного в конце прошлого года", - добавили в организации.
"Реестр доверенных онлайн-площадок призван помочь потребителям в выборе наиболее ответственных и клиентоориентированных онлайн-магазинов… По результатам первого исследования две крупные онлайн-площадки из 17 вошли в реестр доверенных онлайн-площадок. В этом году, помимо расширения количества критериев, мы планируем запустить проверку тайными покупателями, чтобы оценить пользовательский путь от выбора товара до его возврата", - подчеркнул замруководителя Роскачества Антон Куканов.
В исследовании приняли участие 1019 респондентов старше 18 лет и из городов России с населением свыше 100 тысяч человек.
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РоссияАнтон КукановРоскачествоФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
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