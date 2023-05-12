https://ria.ru/20230512/otzyvy-1871184459.html

Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах

Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах - РИА Новости, 12.05.2023

Роскачество выяснило, доверяют ли россияне отзывам на маркетплейсах

Больше половины россиян не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, при этом у каждого пятого возникали спорные ситуации... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T06:06

2023-05-12T06:06

2023-05-12T06:06

россия

антон куканов

роскачество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Больше половины россиян не доверяют отзывам других пользователей на товары, продающиеся на маркетплейсах, при этом у каждого пятого возникали спорные ситуации при онлайн-шоппинге, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Кроме того, по данным опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, у каждого пятого возникали различные спорные ситуации с продавцами во время онлайн-шоппинга. В основном их удавалось решить: в 55% случаев у пользователей была возможность подключить представителя площадки, который помог, но у 30% такой возможности не было. При этом чуть больше трети опрошенных рассказали о случаях, когда проблему не получилось решить ни с маркетплейсом, ни с продавцом. "Анализ пользовательского опыта показывает, что на российском рынке до сих пор сохраняется высокий уровень фальсификата и сложностей при взаимодействии с продавцами. В настоящее время Роскачество совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Росаккредитацией готовят новые, расширенные рекомендации для маркетплейсов и онлайн-магазинов в рамках проекта "Реестр доверенных онлайн-площадок", запущенного в конце прошлого года", - добавили в организации. "Реестр доверенных онлайн-площадок призван помочь потребителям в выборе наиболее ответственных и клиентоориентированных онлайн-магазинов… По результатам первого исследования две крупные онлайн-площадки из 17 вошли в реестр доверенных онлайн-площадок. В этом году, помимо расширения количества критериев, мы планируем запустить проверку тайными покупателями, чтобы оценить пользовательский путь от выбора товара до его возврата", - подчеркнул замруководителя Роскачества Антон Куканов. В исследовании приняли участие 1019 респондентов старше 18 лет и из городов России с населением свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230403/proekt-1862713384.html

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россия, антон куканов, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)