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В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой - РИА Новости, 12.05.2023
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13:09 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой
В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой - РИА Новости, 12.05.2023
В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак должен быть отправлен в отставку в связи с инцидентом с падением ракеты под Быдгощем, считает лидер польской... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:09
2023-05-12T13:09
в мире
польша
быдгощ
украина
мариуш блащак
дональд туск
матеуш моравецкий
право и справедливость
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак должен быть отправлен в отставку в связи с инцидентом с падением ракеты под Быдгощем, считает лидер польской оппозиции, экс-глава Евосовета Дональд Туск. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что данное происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал в свою очередь министра, Правительственный центр безопасности и другие службы. "Мы до сих пор не знаем, что на самом деле произошло...", - сказал Туск, открывая заседание оппозиционной Парламентской фракции "Гражданская коалиция". "Почему в такой драматической ситуации... министр национальной обороны ведет себя как законченный трус? Почему из лозунга "стеной за польский мундир" осталось только это мрачное зрелище бегства от ответственности?" - добавил он. Туск считает, что Блащак должен быть отправлен в отставку во время конвенции правящей партии Польши "Право и справедливость", которая состоится в ближайшие выходные. "Первое решение, которое должно произойти в субботу или воскресенье, это, конечно, отставка министра Блащака", - сказал он. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html
https://ria.ru/20230424/rusofobiya-1867417743.html
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в мире, польша, быдгощ, украина, мариуш блащак, дональд туск, матеуш моравецкий, право и справедливость
В мире, Польша, Быдгощ, Украина, Мариуш Блащак, Дональд Туск, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость
В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой

Туск потребовал отставки главы Минобороны Польши Блащака из-за падения ракеты под Быдгощем

© AP Photo / Petr David JosekМинистр обороны Польши Мариуш Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак должен быть отправлен в отставку в связи с инцидентом с падением ракеты под Быдгощем, считает лидер польской оппозиции, экс-глава Евосовета Дональд Туск.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что данное происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
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В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал в свою очередь министра, Правительственный центр безопасности и другие службы.
"Мы до сих пор не знаем, что на самом деле произошло...", - сказал Туск, открывая заседание оппозиционной Парламентской фракции "Гражданская коалиция".
"Почему в такой драматической ситуации... министр национальной обороны ведет себя как законченный трус? Почему из лозунга "стеной за польский мундир" осталось только это мрачное зрелище бегства от ответственности?" - добавил он.
Туск считает, что Блащак должен быть отправлен в отставку во время конвенции правящей партии Польши "Право и справедливость", которая состоится в ближайшие выходные.
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"Первое решение, которое должно произойти в субботу или воскресенье, это, конечно, отставка министра Блащака", - сказал он.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
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В миреПольшаБыдгощУкраинаМариуш БлащакДональд ТускМатеуш МоравецкийПраво и справедливость
 
 
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