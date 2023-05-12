https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html

В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой

В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой - РИА Новости, 12.05.2023

В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак должен быть отправлен в отставку в связи с инцидентом с падением ракеты под Быдгощем, считает лидер польской... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:09

2023-05-12T13:09

2023-05-12T13:09

в мире

польша

быдгощ

украина

мариуш блащак

дональд туск

матеуш моравецкий

право и справедливость

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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак должен быть отправлен в отставку в связи с инцидентом с падением ракеты под Быдгощем, считает лидер польской оппозиции, экс-глава Евосовета Дональд Туск. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что данное происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал в свою очередь министра, Правительственный центр безопасности и другие службы. "Мы до сих пор не знаем, что на самом деле произошло...", - сказал Туск, открывая заседание оппозиционной Парламентской фракции "Гражданская коалиция". "Почему в такой драматической ситуации... министр национальной обороны ведет себя как законченный трус? Почему из лозунга "стеной за польский мундир" осталось только это мрачное зрелище бегства от ответственности?" - добавил он. Туск считает, что Блащак должен быть отправлен в отставку во время конвенции правящей партии Польши "Право и справедливость", которая состоится в ближайшие выходные. "Первое решение, которое должно произойти в субботу или воскресенье, это, конечно, отставка министра Блащака", - сказал он. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html

https://ria.ru/20230424/rusofobiya-1867417743.html

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

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в мире, польша, быдгощ, украина, мариуш блащак, дональд туск, матеуш моравецкий, право и справедливость