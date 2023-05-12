В МИД Нидерландов рассказали о поставках Евросоюзом оружия Украине
МИД Нидерландов: страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего числа оружия Украине
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего количества оружия Украине, заявил в пятницу министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра перед советом глав МИД стран Евросоюза.
В Стокгольме в пятницу пройдет неформальный совет глав МИД стран-членов Евросоюза, который организует председательствующая в Совете ЕС Швеция.
"Мы будем продолжать настаивать на поставке большего количества оружия Украине, а также большего количества гуманитарной помощи и в дальнейшем - помощи в восстановлении страны", - сказал Хукстра журналистам, трансляция велась на сайте ЕК.
Он также сообщил, что Нидерланды открыты к поставкам Украине любой системы обычного вооружения, если она поможет на поле боя.
"Однако это не то, что мы делаем в одиночку, мы делаем это вместе со своими партнерами. Но для нас, как мы уже говорили, нет табу в этом вопросе", - добавил голландский министр.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна прорабатывает с партнерами из Бельгии и Дании варианты поставки Украине истребителей F-16. Он подчеркнул, что табу для Нидерландов в этом вопросе нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".