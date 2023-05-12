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Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом - РИА Новости, 12.05.2023
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20:57 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/orden-1871428221.html
Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом
Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом - РИА Новости, 12.05.2023
Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева орденом Кадырова, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:57
2023-05-12T20:57
итум-калинский район
грозный
рамзан кадыров
дмитрий патрушев
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева орденом Кадырова, сообщает корреспондент РИА Новости. Орден вручен за заслуги перед Чеченской Республикой, связанными с развитием отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В рамках рабочего визита в регион Патрушев принял участие в открытии рыбного хозяйства в высокогорном Итум-Калинском районе, также у него состоялась рабочая встреча с Кадыровым. Кроме того, Патрушев вместе с главой Чечни принял участие в открытии Аргунского гидроузла, где и состоялось награждение. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.
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итум-калинский район
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итум-калинский район, грозный, рамзан кадыров, дмитрий патрушев, чеченская республика (чечня)
Итум-Калинский район, Грозный, Рамзан Кадыров, Дмитрий Патрушев, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом

Глава Чечни наградил Дмитрия Патрушева орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева орденом Кадырова, сообщает корреспондент РИА Новости.
Орден вручен за заслуги перед Чеченской Республикой, связанными с развитием отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
В рамках рабочего визита в регион Патрушев принял участие в открытии рыбного хозяйства в высокогорном Итум-Калинском районе, также у него состоялась рабочая встреча с Кадыровым.
Кроме того, Патрушев вместе с главой Чечни принял участие в открытии Аргунского гидроузла, где и состоялось награждение.
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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Итум-Калинский районГрозныйРамзан КадыровДмитрий ПатрушевЧеченская республика (Чечня)
 
 
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