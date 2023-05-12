https://ria.ru/20230512/orden-1871428221.html

Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом

Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом - РИА Новости, 12.05.2023

Кадыров наградил Дмитрия Патрушева орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева орденом Кадырова, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:57

2023-05-12T20:57

2023-05-12T20:57

итум-калинский район

грозный

рамзан кадыров

дмитрий патрушев

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева орденом Кадырова, сообщает корреспондент РИА Новости. Орден вручен за заслуги перед Чеченской Республикой, связанными с развитием отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В рамках рабочего визита в регион Патрушев принял участие в открытии рыбного хозяйства в высокогорном Итум-Калинском районе, также у него состоялась рабочая встреча с Кадыровым. Кроме того, Патрушев вместе с главой Чечни принял участие в открытии Аргунского гидроузла, где и состоялось награждение. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров - первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.

https://ria.ru/20230401/orden-1862385522.html

итум-калинский район

грозный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

итум-калинский район, грозный, рамзан кадыров, дмитрий патрушев, чеченская республика (чечня)