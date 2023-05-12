https://ria.ru/20230512/opk-1871244597.html

В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа

В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа - РИА Новости, 12.05.2023

В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа

Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:43

2023-05-12T11:43

2023-05-12T12:31

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило УФСБ по региону. Отмечается, что приговор именно по второй части статьи 201.1 УК, предполагающий тяжкие последствия, в России вынесли впервые. По данным оперативников, Михалин на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. Как добавили в ведомстве, злоумышленник полностью признал свою вину и возместил нанесенный ущерб и вероятно из-за этого получил столь мягкое наказание.Сумма ущерба не уточняется.

https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858040155.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область