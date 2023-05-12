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В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа - РИА Новости, 12.05.2023
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11:43 12.05.2023 (обновлено: 12:31 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/opk-1871244597.html
В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа
В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа - РИА Новости, 12.05.2023
В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа
Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:43
2023-05-12T12:31
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило УФСБ по региону. Отмечается, что приговор именно по второй части статьи 201.1 УК, предполагающий тяжкие последствия, в России вынесли впервые. По данным оперативников, Михалин на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. Как добавили в ведомстве, злоумышленник полностью признал свою вину и возместил нанесенный ущерб и вероятно из-за этого получил столь мягкое наказание.Сумма ущерба не уточняется.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области осудили главу предприятия ОПК за срыв гособоронзаказа

В Ростовской области осудили руководителя предприятия ОПК Михалина за срыв гособоронзаказа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило УФСБ по региону.
«
"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор именно по второй части статьи 201.1 УК, предполагающий тяжкие последствия, в России вынесли впервые.
По данным оперативников, Михалин на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.
Как добавили в ведомстве, злоумышленник полностью признал свою вину и возместил нанесенный ущерб и вероятно из-за этого получил столь мягкое наказание.
Сумма ущерба не уточняется.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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