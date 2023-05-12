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Сергей Кравцов рассказал о помощи в организации обучения в новых регионах

Сергей Кравцов рассказал о помощи в организации обучения в новых регионах - РИА Новости, 12.05.2023

Сергей Кравцов рассказал о помощи в организации обучения в новых регионах

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил на круглом столе "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках XI Петербургского международного... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:10

2023-05-12T12:10

2023-05-12T12:10

год педагога и наставника

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил на круглом столе "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. Он рассказал о помощи в организации обучения в новых регионах и защите традиционных ценностей в отечественной системе образования."Дети Донбасса, новых регионов – это наши дети. Сегодня, избавляясь от негативных иностранных влияний, мы создаем все условия для всестороннего развития и полноценного образования наших детей, особое внимание уделяем патриотическому воспитанию. Учим детей ценить жизнь, достоинство, права и свободы человека, служение Отечеству – воспитываем высоконравственных и ответственных граждан нашей страны. И в основе суверенной системы образования и воспитания лежат и будут лежать традиционные национальные ценности России, которые мы и впредь будем хранить и передавать из поколения в поколение", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения России подчеркнул, что Россия успешно противостоит развязанной против нее информационной войне благодаря учителям и в целом системе образования. Он отметил, что в России делается все, чтобы дети на всей территории страны получали качественное образование. По его словам, важно оградить учеников от псевдоценностей и не допустить проникновения в российские школы ценностей, разрушающих человека.Сергей Кравцов сообщил, что много встречался со школьниками из новых субъектов Российской Федерации."Что восхищает и поражает, так это их стойкость – вот чему надо поучиться нам всем. Несмотря на тяжелые времена, на угрозы их жизни, они очень мужественные. Это взрослые люди, готовые отстаивать свою Родину и независимость любой ценой. И мы их не предали!" – сказал Министр просвещения.Ученица 8-го класса московской школы Полина Кравцова отметила, что общалась с детьми из новых регионов во время их визита в Москву и сама приезжала в школу в Геническе. Она поделилась своими впечатлениями от встреч со школьниками."Это такие же любознательные ребята, как и мы, они хотят учиться, дружить, думают, кем хотят стать в будущем. Я восхищаюсь этими детьми, потому что они усердно занимаются, работают над проектами на благо нашей страны, несмотря на то, какой ужас затронул их самих и их семьи, друзей. Уже сейчас мы сотрудничаем на уровне школ. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении, и надеюсь, что все больше школьников будут работать сообща", – сказала Полина Кравцова.Отдельную благодарность она выразила учителям, которые поддерживают учеников в трудную минуту. Школьница отметила, что учитель – это наставник, который влияет на картину мира, которая формируется у детей, поэтому это одна из важнейших профессий на земле.Участие в круглом столе принял также Министр юстиции России Константин Чуйченко. Он обратил внимание, что сегодняшнее противостояние в своей сущности является противостоянием духовных ценностей.Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о своей работе по защите прав детей новых регионов, воссоединении разлученных линией фронта детей и их близких – граждан Украины, необоснованных обвинениях Запада в насильственном вывозе несовершеннолетних в Россию."Русская сердечность проявляется во всех сложных моментах. Россия никогда не бросала своих детей – ни в Сирии, ни на Украине. Мы всегда будем стоять на их страже и защите. Мы будем детей спасать, и никакие санкции и ордера на арест нам мешать не будут", – сказала она.Участниками мероприятия также стали директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова и председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин. Модератором выступил журналист, телеведущий Владимир Соловьев.Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. Он выступает крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. Форум организован Минюстом России и Фондом Росконгресс в соответствии с Указом Президента России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование