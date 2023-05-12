https://ria.ru/20230512/obstrel-1871419556.html

По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле

По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле - РИА Новости, 12.05.2023

По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле

При обстреле Луганска гражданское население, по предварительным данным, не пострадало, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:53

2023-05-12T19:53

2023-05-12T20:10

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

в мире

россия

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При обстреле Луганска гражданское население, по предварительным данным, не пострадало, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.Двенадцатого мая отмечается День Луганской Народной Республики.Сенатор назвала факт обстрела мирного города Луганска в День Республики высшим проявлением "бессилия, цинизма и злобы". "Сегодня, когда мы вспоминаем тех, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою Республику, видеть столбы дыма над городом - очень больно. Но мы справимся. Вместе мы сила. И победа однозначно будет за нами!" - резюмировала Лантратова.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак".

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганск, луганская народная республика, в мире, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)