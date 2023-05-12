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По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 12.05.2023 (обновлено: 20:10 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871419556.html
По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле
По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле - РИА Новости, 12.05.2023
По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле
При обстреле Луганска гражданское население, по предварительным данным, не пострадало, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:53
2023-05-12T20:10
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
в мире
россия
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При обстреле Луганска гражданское население, по предварительным данным, не пострадало, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.Двенадцатого мая отмечается День Луганской Народной Республики.Сенатор назвала факт обстрела мирного города Луганска в День Республики высшим проявлением "бессилия, цинизма и злобы". "Сегодня, когда мы вспоминаем тех, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою Республику, видеть столбы дыма над городом - очень больно. Но мы справимся. Вместе мы сила. И победа однозначно будет за нами!" - резюмировала Лантратова.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак".
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
луганск
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луганск, луганская народная республика, в мире, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, В мире, Россия, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
По предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле

Сенатор Лантратова: по предварительным данным, жители Луганска не пострадали при обстреле

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При обстреле Луганска гражданское население, по предварительным данным, не пострадало, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.
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"Праздничный день испортили украинские нацисты, выпустив по городу две ракеты. Они упали на здание бывшего машиностроительного завода. По предварительным данным, гражданское население не пострадало", - написала она в своем телеграм-канале.
Двенадцатого мая отмечается День Луганской Народной Республики.
Сенатор назвала факт обстрела мирного города Луганска в День Республики высшим проявлением "бессилия, цинизма и злобы". "Сегодня, когда мы вспоминаем тех, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою Республику, видеть столбы дыма над городом - очень больно. Но мы справимся. Вместе мы сила. И победа однозначно будет за нами!" - резюмировала Лантратова.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВ миреРоссияРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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