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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871256422.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:13
2023-05-12T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР - до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871215023.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР - до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области
Вчера, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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