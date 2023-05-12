https://ria.ru/20230512/obstrel-1871256422.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:13

2023-05-12T12:13

2023-05-12T12:13

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР - до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230512/obstrel-1871215023.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол