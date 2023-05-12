https://ria.ru/20230512/obstrel-1871256422.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:13
2023-05-12T12:13
2023-05-12T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР - до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871215023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из "Града"