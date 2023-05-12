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Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 12.05.2023
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10:07 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871215023.html
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области
Украинские войска обстреляли населенные пункты левобережной части Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:07
2023-05-12T10:07
в мире
херсонская область
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты левобережной части Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали населенные пункты Подлесное, Корсунка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Крынки, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Каховка, Каховка, Нечаево. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html
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херсонская область
россия
новая каховка
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в мире, херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области

Украинские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты левобережной части Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР
08:31
В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали населенные пункты Подлесное, Корсунка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Крынки, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Каховка, Каховка, Нечаево. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Вчера, 13:45
 
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