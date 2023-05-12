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В Кремле не стали комментировать возможный обмен Гершковича и Уилана - РИА Новости, 12.05.2023
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12:52 12.05.2023 (обновлено: 12:56 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/obmen-1871269459.html
В Кремле не стали комментировать возможный обмен Гершковича и Уилана
В Кремле не стали комментировать возможный обмен Гершковича и Уилана - РИА Новости, 12.05.2023
В Кремле не стали комментировать возможный обмен Гершковича и Уилана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не будут комментировать сообщение о том, что США рассматривают возможность... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:52
2023-05-12T12:56
россия
эван гершкович
сша
пол уилан
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не будут комментировать сообщение о том, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. Согласно этой информации, Штаты ищут разные варианты, чтобы освободить бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как сейчас в местах заключения в США "нет высокопоставленных российских шпионов"."Эту тему мы не будем комментировать вообще никак", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступали ли уже подобные предложения от США и насколько приемем для России такой вариант.
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россия, эван гершкович, сша, пол уилан
Россия, Эван Гершкович, США, Пол Уилан
В Кремле не стали комментировать возможный обмен Гершковича и Уилана

Песков не стал комментировать вопрос о возможном обмене Гершковича и Уилана

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не будут комментировать сообщение о том, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. Согласно этой информации, Штаты ищут разные варианты, чтобы освободить бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как сейчас в местах заключения в США "нет высокопоставленных российских шпионов".
"Эту тему мы не будем комментировать вообще никак", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поступали ли уже подобные предложения от США и насколько приемем для России такой вариант.
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РоссияЭван ГершковичСШАПол Уилан
 
 
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