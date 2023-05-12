Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне
Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера государства может привести к началу войны
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Исполнение ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест иностранного лидера может привести к началу войны, и выносящие такие решения люди должны понимать свою ответственность перед миром, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Они выдают всякие ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? Я скажу, я об этом говорил. Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет. А там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения. Они должны понимать свою ответственность перед судьбой всего мирового сообщества за такие решения", - сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.