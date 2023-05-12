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Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне - РИА Новости, 12.05.2023
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17:47 12.05.2023 (обновлено: 18:07 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/mus-1871390319.html
Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне
Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне
Исполнение ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест иностранного лидера может привести к началу войны, и выносящие такие решения люди должны... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:47
2023-05-12T18:07
международный уголовный суд
дмитрий медведев
в мире
россия
гаага
москва
владимир путин
мария львова-белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Исполнение ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест иностранного лидера может привести к началу войны, и выносящие такие решения люди должны понимать свою ответственность перед миром, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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международный уголовный суд, дмитрий медведев, в мире, россия, гаага, москва, владимир путин, мария львова-белова
Международный уголовный суд, Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Гаага, Москва, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне

Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера государства может привести к началу войны

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Исполнение ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест иностранного лидера может привести к началу войны, и выносящие такие решения люди должны понимать свою ответственность перед миром, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Они выдают всякие ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? Я скажу, я об этом говорил. Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет. А там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения. Они должны понимать свою ответственность перед судьбой всего мирового сообщества за такие решения", - сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев назвал МУС никому не нужной бессильной структурой
Вчера, 16:49
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев назвал решение МУС по России бессмысленным и жалким
Вчера, 16:46
 
Международный уголовный судДмитрий МедведевВ миреРоссияГаагаМоскваВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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