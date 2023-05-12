https://ria.ru/20230512/mus-1871390319.html

Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне

Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев: арест иностранного лидера по решению МУС может привести к войне

Исполнение ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест иностранного лидера может привести к началу войны, и выносящие такие решения люди должны... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:47

2023-05-12T17:47

2023-05-12T18:07

международный уголовный суд

дмитрий медведев

в мире

россия

гаага

москва

владимир путин

мария львова-белова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Исполнение ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест иностранного лидера может привести к началу войны, и выносящие такие решения люди должны понимать свою ответственность перед миром, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

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россия

гаага

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

международный уголовный суд, дмитрий медведев, в мире, россия, гаага, москва, владимир путин, мария львова-белова