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Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан
Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан - РИА Новости, 12.05.2023
Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу ДОМ.РФ, подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:10
2023-05-12T09:10
2023-05-12T09:10
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россия
москва
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виталий мутко
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу ДОМ.РФ, подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."При поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании приняли участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В результате один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, интерес к поставкам Щербинского завода на уровне зарубежных заказчиков лишний раз подтверждает качество продукции ведущего российского производителя лифтов."У ЩЛЗ есть все необходимые компетенции и мощности, чтобы обеспечить застройщиков Узбекистана инновационными лифтами. Для завода это дополнительная загрузка мощностей, то есть прибыль, которая пойдет на развитие предприятия", - приводятся в сообщении слова Мутко.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, ЩЛЗ в настоящее время способен выпускать до 12 тысяч единиц продукции ежегодно. Выход на зарубежные рынки позволит компании не только увеличить производственные мощности, но и создать новые рабочие места.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, россия, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , виталий мутко
Экономика, Узбекистан, Россия, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Виталий Мутко
Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан
Ефимов: ЩЛЗ подписал три соглашения о сотрудничестве с компаниями Узбекистана
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу ДОМ.РФ, подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"При поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании приняли участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В результате один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Как прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко
, интерес к поставкам Щербинского завода на уровне зарубежных заказчиков лишний раз подтверждает качество продукции ведущего российского производителя лифтов.
"У ЩЛЗ есть все необходимые компетенции и мощности, чтобы обеспечить застройщиков Узбекистана инновационными лифтами. Для завода это дополнительная загрузка мощностей, то есть прибыль, которая пойдет на развитие предприятия", - приводятся в сообщении слова Мутко.
Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы
, ЩЛЗ в настоящее время способен выпускать до 12 тысяч единиц продукции ежегодно. Выход на зарубежные рынки позволит компании не только увеличить производственные мощности, но и создать новые рабочие места.
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