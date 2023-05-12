https://ria.ru/20230512/moskva-1871197161.html

Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан

Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан - РИА Новости, 12.05.2023

Ефимов: лифты московского производства поставят в Узбекистан

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу ДОМ.РФ, подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:10

2023-05-12T09:10

2023-05-12T09:10

экономика

узбекистан

россия

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

виталий мутко

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу ДОМ.РФ, подписал три соглашения о сотрудничестве со строительными компаниями Узбекистана, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."При поддержке специалистов Центра "Моспром" столичные компании приняли участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В результате один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, интерес к поставкам Щербинского завода на уровне зарубежных заказчиков лишний раз подтверждает качество продукции ведущего российского производителя лифтов."У ЩЛЗ есть все необходимые компетенции и мощности, чтобы обеспечить застройщиков Узбекистана инновационными лифтами. Для завода это дополнительная загрузка мощностей, то есть прибыль, которая пойдет на развитие предприятия", - приводятся в сообщении слова Мутко.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, ЩЛЗ в настоящее время способен выпускать до 12 тысяч единиц продукции ежегодно. Выход на зарубежные рынки позволит компании не только увеличить производственные мощности, но и создать новые рабочие места.

https://ria.ru/20230512/razrabotki-1871187521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, узбекистан, россия, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , виталий мутко