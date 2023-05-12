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В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка - РИА Новости, 12.05.2023
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07:28 12.05.2023 (обновлено: 07:31 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/moskva-1871186693.html
В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка
В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка - РИА Новости, 12.05.2023
В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка
Многоуровневая транспортная развязка появится около станции метро "Мамыри" в Москве, ее введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:28
2023-05-12T07:31
москва
мосрентген
калужское шоссе
рафик загрутдинов
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Многоуровневая транспортная развязка появится около станции метро "Мамыри" в Москве, ее введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщается на портале мэра столицы. По приведенным на портале словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, полностью завершить проект планируется в 2024 году. Отмечается, что новая развязка улучшит транспортную ситуацию для жителей поселений Мосрентген и Сосенского, снизит нагрузку на участках улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе.
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мосрентген
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москва, мосрентген, калужское шоссе, рафик загрутдинов, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Мосрентген, Калужское шоссе, Рафик Загрутдинов, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка

Окосло станции метро "Мамыри" в Москве появится многоуровневая транспортная развязка

© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыСтроящаяся у станции метро "Мамыри" многоуровневая транспортная развязка
Строящаяся у станции метро Мамыри многоуровневая транспортная развязка
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Строящаяся у станции метро "Мамыри" многоуровневая транспортная развязка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Многоуровневая транспортная развязка появится около станции метро "Мамыри" в Москве, ее введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщается на портале мэра столицы.
«
"Около станции метро "Мамыри", которая сейчас строится, появится многоуровневая транспортная развязка... Общая готовность объекта сейчас составляет 10 процентов", - говорится на сайте.
По приведенным на портале словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, полностью завершить проект планируется в 2024 году.
Отмечается, что новая развязка улучшит транспортную ситуацию для жителей поселений Мосрентген и Сосенского, снизит нагрузку на участках улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе.
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МоскваМосрентгенКалужское шоссеРафик ЗагрутдиновОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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