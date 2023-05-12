https://ria.ru/20230512/moskva-1871186693.html

В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка

В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка - РИА Новости, 12.05.2023

В Москве появится новая многоуровневая транспортная развязка

Многоуровневая транспортная развязка появится около станции метро "Мамыри" в Москве, ее введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:28

2023-05-12T07:28

2023-05-12T07:31

москва

мосрентген

калужское шоссе

рафик загрутдинов

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Многоуровневая транспортная развязка появится около станции метро "Мамыри" в Москве, ее введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщается на портале мэра столицы. По приведенным на портале словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, полностью завершить проект планируется в 2024 году. Отмечается, что новая развязка улучшит транспортную ситуацию для жителей поселений Мосрентген и Сосенского, снизит нагрузку на участках улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе.

https://ria.ru/20230504/vodoem-1869560726.html

москва

мосрентген

калужское шоссе

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москва, мосрентген, калужское шоссе, рафик загрутдинов, общество, городское хозяйство москвы