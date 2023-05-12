https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871320201.html

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны - РИА Новости, 12.05.2023

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны

Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:08

2023-05-12T15:08

2023-05-12T15:08

молдавия

кишинев

дорин речан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_e9ea9ce9aa345aae840db571ecbad11b.jpg

КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 39,1% (38,3% в апреле). Недовольны выбранным направлением 50,5% (50,7% ранее). Не смогли ответить 10,4% респондентов (10,6% ранее). Опрос проводился в период с 27 апреля по 8 мая, в нем приняли участие 1049 человек из 395 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, дорин речан