https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871320201.html
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны - РИА Новости, 12.05.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны
Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:08
2023-05-12T15:08
2023-05-12T15:08
молдавия
кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 39,1% (38,3% в апреле). Недовольны выбранным направлением 50,5% (50,7% ранее). Не смогли ответить 10,4% респондентов (10,6% ранее). Опрос проводился в период с 27 апреля по 8 мая, в нем приняли участие 1049 человек из 395 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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молдавия, кишинев, дорин речан
Молдавия, Кишинев, Дорин Речан
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны путем развития страны
Опрос iData показал, что 50,5 процента жителей Молдавии недовольны путем развития страны
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости.
Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 39,1% (38,3% в апреле). Недовольны выбранным направлением 50,5% (50,7% ранее). Не смогли ответить 10,4% респондентов (10,6% ранее).
Опрос проводился в период с 27 апреля по 8 мая, в нем приняли участие 1049 человек из 395 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе
долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан
заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям.
На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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