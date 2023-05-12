https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871243588.html

Сторонники партии "Шор" пикетируют КС Молдавии

Сторонники партии "Шор" пикетируют КС Молдавии - РИА Новости, 12.05.2023

Сторонники партии "Шор" пикетируют КС Молдавии

Сторонники оппозиционной партии "Шор" в пятницу собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:38

2023-05-12T11:38

2023-05-12T12:53

в мире

молдавия

кишинев

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илан шор

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" в пятницу собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы, передает корреспондент РИА Новости. В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В конечном итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 12 мая. Сторонники партии "Шор" собрались в пятницу в здания Конституционного суда, чтобы выразить поддержку политформированию. С собой они принесли флаги Молдавии, а также плакаты с лозунгами "Конституционный суд - марионетка Санду", "Стоп фашизму ПДС", поскольку оппозиция уверена, что за обращением в КС стоят президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС). "Сегодня я призываю все общество, независимо от вашего отношения ко мне или к партии "Шор", всех, кто хоть немного верит в демократию, прийти сегодня к Конституционному суду и попытаться защитить то, за что боролся народ, основавший Молдавию в 1991 году – демократическое государство. Сегодня запрещают партию "Шор". Завтра запретят Партию социалистов, а послезавтра запретят любую другую партию, которая будет противостоять диктатору", - призвал на своей странице в соцсетях лидер партии Илан Шор.Протестующие заполнили улицу возле здания КС, а также часть прилегающего к ней центрального кишиневского бульвара Штефан чел Маре. За общественным порядком следят сотрудники полиции, которые напомнили протестующим, что в стране действует режим ЧП, запрещающий проведение в будние дни массовых мероприятий с блокированием дорог, транспортных полос, подъездных путей к публичным учреждениям. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870314273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, марина таубер, псрм