https://ria.ru/20230512/mir-1871366367.html
Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства
Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства
Необходимо достроить многополярную систему мироустройства, где суверенитет государств будет иметь ключевое значение и особую ценность, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:57
2023-05-12T16:57
2023-05-12T16:57
россия
дмитрий медведев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Необходимо достроить многополярную систему мироустройства, где суверенитет государств будет иметь ключевое значение и особую ценность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам нужно достроить многополярную систему мироустройства, в которой суверенитет государств имеет ключевое значение и особую ценности и наоборот лишает нас смысла вести дело с политически несамостоятельными государствами-марионетками", - сказал Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в рамках XI Петербургского международного юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства
Медведев призвал достроить многополярный мир, где суверенитет стран будет иметь ценность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Необходимо достроить многополярную систему мироустройства, где суверенитет государств будет иметь ключевое значение и особую ценность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно достроить многополярную систему мироустройства, в которой суверенитет государств имеет ключевое значение и особую ценности и наоборот лишает нас смысла вести дело с политически несамостоятельными государствами-марионетками", - сказал Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Медведев обвинил Запад в искажении сути международного права