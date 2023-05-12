https://ria.ru/20230512/mir-1871366367.html

Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства

Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства

Необходимо достроить многополярную систему мироустройства, где суверенитет государств будет иметь ключевое значение и особую ценность, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:57

2023-05-12T16:57

2023-05-12T16:57

россия

дмитрий медведев

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Необходимо достроить многополярную систему мироустройства, где суверенитет государств будет иметь ключевое значение и особую ценность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам нужно достроить многополярную систему мироустройства, в которой суверенитет государств имеет ключевое значение и особую ценности и наоборот лишает нас смысла вести дело с политически несамостоятельными государствами-марионетками", - сказал Медведев во время своего выступления на пленарном заседании в рамках XI Петербургского международного юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871363564.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире