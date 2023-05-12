https://ria.ru/20230512/minyust-1871294734.html

Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн - РИА Новости, 12.05.2023

Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Министерство юстиции РФ хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, соответствующий проект на стадии разработки, сообщает ведомство в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:52

2023-05-12T13:52

2023-05-12T13:52

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, соответствующий проект на стадии разработки, сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что в ближайшее время планируется "расширить возможность использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой". "Минюстом России разрабатывается законопроект об ознакомлении с материалами уголовного дела в электронном виде. Это упростит соответствующую процедуру для обвиняемых и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении ведомства. Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров уточнил, что ведомством сделан "очень большой блок по цифровизации" "Права подозреваемого и обвиняемого, они очень кратно требуют защиты и такого тонкого момента. Тем не менее, с учетом представителей уполномоченных, с учетом адвокатуры, с учетом следственных органов нам удалось найти ту золотую середину, как мы считаем, и очень многие вещи сейчас при наличии, соответственно, технической возможности, в случае дальнейшего развития будут осуществляться в электронном формате", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html

https://ria.ru/20221228/nevzorov-1841952675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество