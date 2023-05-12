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Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн - РИА Новости, 12.05.2023
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13:52 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/minyust-1871294734.html
Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн
Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн - РИА Новости, 12.05.2023
Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн
Министерство юстиции РФ хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, соответствующий проект на стадии разработки, сообщает ведомство в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:52
2023-05-12T13:52
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, соответствующий проект на стадии разработки, сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что в ближайшее время планируется "расширить возможность использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой". "Минюстом России разрабатывается законопроект об ознакомлении с материалами уголовного дела в электронном виде. Это упростит соответствующую процедуру для обвиняемых и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении ведомства. Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров уточнил, что ведомством сделан "очень большой блок по цифровизации" "Права подозреваемого и обвиняемого, они очень кратно требуют защиты и такого тонкого момента. Тем не менее, с учетом представителей уполномоченных, с учетом адвокатуры, с учетом следственных органов нам удалось найти ту золотую середину, как мы считаем, и очень многие вещи сейчас при наличии, соответственно, технической возможности, в случае дальнейшего развития будут осуществляться в электронном формате", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия, Общество
Минюст предложил знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Минюст разрабатывает проект об ознакомлении обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, соответствующий проект на стадии разработки, сообщает ведомство в телеграм-канале.
Отмечается, что в ближайшее время планируется "расширить возможность использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой".
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"Минюстом России разрабатывается законопроект об ознакомлении с материалами уголовного дела в электронном виде. Это упростит соответствующую процедуру для обвиняемых и позволит осуществить одновременное ознакомление с материалами дела всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров уточнил, что ведомством сделан "очень большой блок по цифровизации"
"Права подозреваемого и обвиняемого, они очень кратно требуют защиты и такого тонкого момента. Тем не менее, с учетом представителей уполномоченных, с учетом адвокатуры, с учетом следственных органов нам удалось найти ту золотую середину, как мы считаем, и очень многие вещи сейчас при наличии, соответственно, технической возможности, в случае дальнейшего развития будут осуществляться в электронном формате", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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