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Вертолет Ми-28: тактико-технические характеристики

Вертолет Ми-28: тактико-технические характеристики - РИА Новости, 12.05.2023

Вертолет Ми-28: тактико-технические характеристики

В мае 1968 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление, которым предусматривалась разработка на основе вертолета Ми-24 перспективной модели... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:51

2023-05-12T19:51

2023-05-12T19:51

справки

роствертол

московский вертолетный завод им. м. л. миля

ми-28

ми-28нм

россия

безопасность

вертолеты

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В мае 1968 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление, которым предусматривалась разработка на основе вертолета Ми-24 перспективной модели винтокрылого штурмовика, обладающего более высокой скоростью полета, хорошей устойчивостью и маневренностью. К концу 1968 года в отделе перспективного проектирования Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля (МВЗ, ныне – Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова) был выполнен первый проект винтокрыла Ми-28, который представлял собой дальнейшее развитие Ми-24 без десантно-грузовой кабины, но с жестким несущим винтом, дополнительными пропульсивными средствами и усиленным вооружением.В 1980 году комиссия президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам приняла решение о строительстве двух опытно-экспериментальных образцов Ми-28, не дожидаясь официального утверждения окончательного макета.Первый образец Ми-28, собранный в июле 1982 года, дорабатывался до требуемого уровня в процессе доводки и летных испытаний.Постройку третьего летного экземпляра Ми-28, в конструкции которого были учтены все замечания заказчика и изменения, вносимые в опытно-экспериментальные образцы по мере их доводки, опытное производство МВЗ им. М.Л. Миля начало в 1985 году (в 1987 году модернизированный вертолет получил название Ми-28А).К 1986 году в ходе сравнительных испытаний первого летного образца Ми-28 все заданные летно-технические характеристики были подтверждены, а по некоторым параметрам даже превышены.В 1987 году, после установки на первый летный образец Х-образного рулевого винта, окончательно определились внешний облик и комплектация боевого вертолета.В том же году ЦК КПСС и Совет Министров СССР выпустили постановление о завершении испытаний по Ми-28 и начале серийного производства на Ростовском вертолетном заводе (ныне – ПАО "Роствертол").Дальнейшая программа совершенствования вертолета предусматривала создание на первом этапе модернизированного дневного вертолета Ми-28А, а затем его "ночного" варианта Ми-28Н, способного вести боевые действия в сложных метеоусловиях в любое время суток.Двухместный боевой вертолет Ми-28 был построен по классической одновинтовой схеме и предназначался для поиска и уничтожения в условиях противодействия бронированной техники, живой силы противника на открытой и пересеченной местности, а также малоскоростных воздушных целей при визуальной видимости в простых и ограниченно сложных метеоусловиях.Фюзеляж Ми-28 включал носовую и центральную части, а также хвостовую и килевую балки. В носовой части находились два раздельных бронированных отсека кабины экипажа, в которой размещались спереди кресло штурмана-оператора, а сзади и выше – кресло пилота.Для повышения боевой живучести вертолета и выживаемости экипажа предусматривалась бронезашита кабины, к которую входил набор керамических плиток, наклеенных на каркас носовой части фюзеляжа. Кроме того, защитную роль выполняли силикатные бронестекла. Летчик и штурман были разделены бронеперегородкой. Дверь штурмана находилась на левом борту, а летчика – на правом. Двери и стекла оборудовались механизмами аварийного сброса. При аварийном покидании кабин под дверями надувались специальные трапы, предохраняющие экипаж от удара о шасси.Топливная система Ми-28 была выполнена в виде двух самостоятельных симметричных систем питания каждого двигателя с автоматическим перекрестным питанием и перекачкой. Она состояла из трех баков (двух расходных на каждый двигатель и одного общего), находившихся в контейнере топливных баков, стенки которого были протектированы пенорезиной.В состав оборудования вертолета входили также пневмосистема, система кондиционирования воздуха и кислородное оборудование.На вертолете Ми-28 был установлен комплект приборного оборудования, позволявший пилотировать вертолет и решать задачи аэронавигации в любое время суток и в любых метеорологических условиях.Вооружение Ми-28 состояло из несъемной подвижной пушечной установки НППУ-28 с мощной пушкой 2А42 калибра 30 мм разработки тульского КБ приборостроения и системы съемного вооружения, подвешиваемого на балочных держателях пилонов крыла. Как и большинство боевых вертолетов мира, Ми-28 был оснащен поворотной на большие углы пушкой, что позволяло вести огонь из различных видов оружия одновременно по двум целям, находящимся на различных азимутах (пушка аналогична установленной на боевой машине пехоты Сухопутных войск БМП-2). Особенностью НППУ-28 была простота и надежность подвода снарядов к пушке.По характеристикам защищенности вертолет Ми-28 не имеет равных в мировом вертолетостроении. Кабина экипажа выполнена из листов алюминия, на которые наклеены керамические плитки. Двери кабины имеют два слоя алюминиевой брони и слой полиуретана между ними. Лобовые стекла кабины представляют собой прозрачные силикатные блоки толщиной 42 мм, а боковые стекла и стекла дверей изготовлены из таких же блоков, но толщиной 22 мм. Кабина летчика отделена от кабины оператора алюминиевой бронеплитой, что сводит к минимуму поражение обоих членов экипажа одним выстрелом.Летно-технические характеристики вертолета:Экипаж – два человека;Вместимость эвакуационного отсека – 2-3 человека;Тип двигателя – ТВЗ-117ВМ;Мощность двигателя – 2х1950 лошадиных сил;Диаметр несущего винта – 17,2 метра;Масса пустого вертолета – 7 900 килограммов;Нормальная взлетная масса – 10 200 килограммов;Максимальная взлетная масса – 11 200 килограммов;Масса боевой нагрузки – 2 300 килограмм;Максимальная скорость полета – 300 километров в час;Практическая дальность полета – 435 километров;Перегоночная дальность полета – 1100 километров.Модификации вертолета Ми-28Ми-28А отличался от первых опытно-экспериментальных образцов модернизированными высотными двигателями ТВЗ-117ВМА мощностью 2225 лошадиных сил каждый, улучшенным приборным оборудованием, измененной конструкцией эжекторных выхлопных устройств и модифицированным главным редуктором.Ми-28Н "Ночной охотник" – ночной вертолет на базе Ми-28А с главным редуктором ВР-29 вместо ВР-28. Выкатка из сборочного цеха первого опытного экземпляра состоялась 16 августа 1996 года, 14 ноября 1996 года вертолет впервые поднялся в воздух. В 2008 году госкомиссия по результатам государственных испытаний рекомендовала принять боевой вертолет Ми-28Н на вооружение Минобороны России и поставить его на серийное производство. Ми-28Н выпускает ПАО "Роствертол". Ми-28НМ – модернизации Ми-28Н. Штатная установка надвтулочной РЛС типа Н025, дублированная система управления, дополнена возможностью управления БПЛА. 29 июля 2016 года Ми-28НМ совершил первый полет.Ми-28НЭ – экспортная модификация вертолета Ми-28Н.Ми-28УБ – Ми-28Н с двойным управлением; специальный вертолет с двойным комплектом управления, который может применяться для обучения пилотированию Ми-28Н, при этом сохраняет всю функциональность ударного вертолета.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, роствертол, московский вертолетный завод им. м. л. миля, ми-28, ми-28нм, россия, безопасность, вертолеты, вертолеты россии