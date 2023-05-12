https://ria.ru/20230512/mi-2-1871190884.html
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 12.05.2023
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье, пилота на месте не было, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:36
2023-05-12T08:36
2023-05-12T08:50
происшествия
приморский край
ми-2
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье, пилота на месте не было, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова. "Да, (подтверждаем) факт жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Приморском крае, пилота на месте посадки не было", - сообщила Барсукова, добавив, что инцидент произошёл несколько дней назад.Как позже уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, вертолет Ми-2 с повреждёнными лопастями и задним винтом был обнаружен 11 мая во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края."Члены экипажа воздушного судна, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения вертолета отсутствуют... По факту жесткой посадки вертолета в Приморском крае проводится проверка", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Дальневосточная транспортная прокуратура также проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, в том числе, будет дана оценка полноте и эффективности государственного контроля, законности эксплуатации воздушного судна, квалификации пилота.
https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, ми-2
Происшествия, Приморский край, Ми-2
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
В Приморском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку несколько дней назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье, пилота на месте не было, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
"Да, (подтверждаем) факт жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Приморском крае
, пилота на месте посадки не было", - сообщила Барсукова, добавив, что инцидент произошёл несколько дней назад.
Как позже уточнили
в Дальневосточной транспортной прокуратуре
, вертолет Ми-2 с повреждёнными лопастями и задним винтом был обнаружен 11 мая во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района
Приморского края.
"Члены экипажа воздушного судна, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения вертолета отсутствуют... По факту жесткой посадки вертолета в Приморском крае проводится проверка", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дальневосточная транспортная прокуратура также проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, в том числе, будет дана оценка полноте и эффективности государственного контроля, законности эксплуатации воздушного судна, квалификации пилота.
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