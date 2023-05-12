Рейтинг@Mail.ru
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 12.05.2023 (обновлено: 08:50 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/mi-2-1871190884.html
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 12.05.2023
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье, пилота на месте не было, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:36
2023-05-12T08:50
происшествия
приморский край
ми-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_bf6576be2080d65f99089cc95be59440.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье, пилота на месте не было, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова. "Да, (подтверждаем) факт жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Приморском крае, пилота на месте посадки не было", - сообщила Барсукова, добавив, что инцидент произошёл несколько дней назад.Как позже уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, вертолет Ми-2 с повреждёнными лопастями и задним винтом был обнаружен 11 мая во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края."Члены экипажа воздушного судна, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения вертолета отсутствуют... По факту жесткой посадки вертолета в Приморском крае проводится проверка", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Дальневосточная транспортная прокуратура также проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, в том числе, будет дана оценка полноте и эффективности государственного контроля, законности эксплуатации воздушного судна, квалификации пилота.
https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_585b63da3ad7f06a45059a8e9cba81c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, ми-2
Происшествия, Приморский край, Ми-2
В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

В Приморском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку несколько дней назад

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморье, пилота на месте не было, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
"Да, (подтверждаем) факт жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Приморском крае, пилота на месте посадки не было", - сообщила Барсукова, добавив, что инцидент произошёл несколько дней назад.
Как позже уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, вертолет Ми-2 с повреждёнными лопастями и задним винтом был обнаружен 11 мая во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края.
"Члены экипажа воздушного судна, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения вертолета отсутствуют... По факту жесткой посадки вертолета в Приморском крае проводится проверка", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дальневосточная транспортная прокуратура также проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, в том числе, будет дана оценка полноте и эффективности государственного контроля, законности эксплуатации воздушного судна, квалификации пилота.
На месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку
30 апреля, 15:50
 
ПроисшествияПриморский крайМи-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала