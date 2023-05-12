https://ria.ru/20230512/mer-1871438855.html

И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения

И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения - РИА Новости, 12.05.2023

И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения

Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:20

2023-05-12T22:20

2023-05-12T22:38

политика

махачкала

юсуп умавов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о. главы города. В пятницу пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что Ризван Газимагомедов, с ноября 2022 года исполнявший обязанности главы города, покинул должность, а новым и.о. главы столицы Дагестана с 11 мая назначен Нариман Темуркаев, занимавший до этого пост первого заместителя мэра. "…с 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" по собственному желанию. Возложить с 12 мая 2023 года исполнение обязанностей главы городского округа … на заместителя главы администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Умавова Юсупа Джанбековича", – говорится в распоряжении Темуркаева, которое опубликовано на сайте администрации города. Юсуп Умавов ранее был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

https://ria.ru/20230503/dagestan-1869384478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, махачкала, юсуп умавов, республика дагестан