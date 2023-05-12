https://ria.ru/20230512/mer-1871438855.html
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения - РИА Новости, 12.05.2023
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения
Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:20
2023-05-12T22:20
2023-05-12T22:38
политика
махачкала
юсуп умавов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о. главы города. В пятницу пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что Ризван Газимагомедов, с ноября 2022 года исполнявший обязанности главы города, покинул должность, а новым и.о. главы столицы Дагестана с 11 мая назначен Нариман Темуркаев, занимавший до этого пост первого заместителя мэра. "…с 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" по собственному желанию. Возложить с 12 мая 2023 года исполнение обязанностей главы городского округа … на заместителя главы администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Умавова Юсупа Джанбековича", – говорится в распоряжении Темуркаева, которое опубликовано на сайте администрации города. Юсуп Умавов ранее был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, махачкала, юсуп умавов, республика дагестан
Политика, Махачкала, Юсуп Умавов, Республика Дагестан
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения
И.о. мэра Махачкалы Нариман Темуркаев покинул пост через сутки после назначения
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о. главы города.
В пятницу пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что Ризван Газимагомедов, с ноября 2022 года исполнявший обязанности главы города, покинул должность, а новым и.о. главы столицы Дагестана с 11 мая назначен Нариман Темуркаев, занимавший до этого пост первого заместителя мэра.
"…с 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" по собственному желанию. Возложить с 12 мая 2023 года исполнение обязанностей главы городского округа … на заместителя главы администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Умавова Юсупа Джанбековича", – говорится в распоряжении Темуркаева, которое опубликовано на сайте администрации города.
Юсуп Умавов
ранее был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
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