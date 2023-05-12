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И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения - РИА Новости, 12.05.2023
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22:20 12.05.2023 (обновлено: 22:38 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/mer-1871438855.html
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения - РИА Новости, 12.05.2023
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения
Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:20
2023-05-12T22:38
политика
махачкала
юсуп умавов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о. главы города. В пятницу пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что Ризван Газимагомедов, с ноября 2022 года исполнявший обязанности главы города, покинул должность, а новым и.о. главы столицы Дагестана с 11 мая назначен Нариман Темуркаев, занимавший до этого пост первого заместителя мэра. "…с 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" по собственному желанию. Возложить с 12 мая 2023 года исполнение обязанностей главы городского округа … на заместителя главы администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Умавова Юсупа Джанбековича", – говорится в распоряжении Темуркаева, которое опубликовано на сайте администрации города. Юсуп Умавов ранее был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
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политика, махачкала, юсуп умавов, республика дагестан
Политика, Махачкала, Юсуп Умавов, Республика Дагестан
И.о. мэра Махачкалы покинул пост через сутки после назначения

И.о. мэра Махачкалы Нариман Темуркаев покинул пост через сутки после назначения

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Нариман Темуркаев, назначенный на эту должность 11 мая, спустя сутки сложил с себя полномочия и назначил нового и.о. главы города.
В пятницу пресс-служба администрации Махачкалы сообщила, что Ризван Газимагомедов, с ноября 2022 года исполнявший обязанности главы города, покинул должность, а новым и.о. главы столицы Дагестана с 11 мая назначен Нариман Темуркаев, занимавший до этого пост первого заместителя мэра.
"…с 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" по собственному желанию. Возложить с 12 мая 2023 года исполнение обязанностей главы городского округа … на заместителя главы администрации городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Умавова Юсупа Джанбековича", – говорится в распоряжении Темуркаева, которое опубликовано на сайте администрации города.
Юсуп Умавов ранее был председателем комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
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ПолитикаМахачкалаЮсуп УмавовРеспублика Дагестан
 
 
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