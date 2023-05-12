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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 12.05.2023 (обновлено: 22:57 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/melitopol-1871438199.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.05.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел на севере Мелитополя, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:09
2023-05-12T22:57
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Мелитополя, передают корреспонденты РИА Новости.Уточняется, что около 21:50 мск в квартале Микрорайон отключили свет. Позже прогремел взрыв. Сейчас электричества нет в нескольких жилых домах.Свет и вода также отсутствуют в нескольких других районах Мелитополя. Кроме того, перестал работать интернет.Позднее власти уточнили, что после взрыва без света остались городские районы Ханда, Красная горка и Микрорайон, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Трамбовка и Нововасильевка. Восстановить подачу электричества намерены в ближайшее время.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871081968.html
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв, несколько районов остались без электроснабжения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Мелитополь. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Мелитополя, передают корреспонденты РИА Новости.
Уточняется, что около 21:50 мск в квартале Микрорайон отключили свет. Позже прогремел взрыв. Сейчас электричества нет в нескольких жилых домах.
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Свет и вода также отсутствуют в нескольких других районах Мелитополя. Кроме того, перестал работать интернет.
Позднее власти уточнили, что после взрыва без света остались городские районы Ханда, Красная горка и Микрорайон, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Трамбовка и Нововасильевка. Восстановить подачу электричества намерены в ближайшее время.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
 
 
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