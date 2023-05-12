https://ria.ru/20230512/melitopol-1871438199.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.05.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

Взрыв прогремел на севере Мелитополя, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T22:09

2023-05-12T22:09

2023-05-12T22:57

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Мелитополя, передают корреспонденты РИА Новости.Уточняется, что около 21:50 мск в квартале Микрорайон отключили свет. Позже прогремел взрыв. Сейчас электричества нет в нескольких жилых домах.Свет и вода также отсутствуют в нескольких других районах Мелитополя. Кроме того, перестал работать интернет.Позднее власти уточнили, что после взрыва без света остались городские районы Ханда, Красная горка и Микрорайон, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Трамбовка и Нововасильевка. Восстановить подачу электричества намерены в ближайшее время.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230511/ukraina-1871081968.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область