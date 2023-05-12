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Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС - РИА Новости, 12.05.2023
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18:21 12.05.2023 (обновлено: 18:22 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871399376.html
Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС
Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС
Создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций в настоящее время актуально, не исключено, что в будущем подобные органы могут... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:21
2023-05-12T18:22
россия
азия
дмитрий медведев
шос
международный уголовный суд
оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций в настоящее время актуально, не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и в других объединениях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее он заявил, что действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, а основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека, и даже Международного суда ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, "раздирающие мировое сообщество". "Гораздо актуальнее создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций. Они и сейчас уже работают в международных экономических объединениях отдельных стран. И у нас в Евразийском экономическом союзе и в Азии. Не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в ШОС, и в других объединениях региональных, там, где сейчас их нет, словом, везде, где есть необходимость рассматривать споры между экономическими агентами", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html
https://ria.ru/20230512/medveedv-1871369402.html
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россия, азия, дмитрий медведев, шос, международный уголовный суд, оон
Россия, Азия, Дмитрий Медведев, ШОС, Международный уголовный суд, ООН
Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС

Медведев: создание юрисдикционных органов на базе региональных организаций актуально

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций в настоящее время актуально, не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и в других объединениях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он заявил, что действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, а основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека, и даже Международного суда ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, "раздирающие мировое сообщество".
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"Гораздо актуальнее создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций. Они и сейчас уже работают в международных экономических объединениях отдельных стран. И у нас в Евразийском экономическом союзе и в Азии. Не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в ШОС, и в других объединениях региональных, там, где сейчас их нет, словом, везде, где есть необходимость рассматривать споры между экономическими агентами", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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