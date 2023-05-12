Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС
Медведев: создание юрисдикционных органов на базе региональных организаций актуально
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций в настоящее время актуально, не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и в других объединениях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он заявил, что действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, а основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека, и даже Международного суда ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, "раздирающие мировое сообщество".
"Гораздо актуальнее создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций. Они и сейчас уже работают в международных экономических объединениях отдельных стран. И у нас в Евразийском экономическом союзе и в Азии. Не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в ШОС, и в других объединениях региональных, там, где сейчас их нет, словом, везде, где есть необходимость рассматривать споры между экономическими агентами", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.