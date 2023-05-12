https://ria.ru/20230512/medvedev-1871399376.html

Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС

Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев допустил создание юрисдикционных органов на базе ШОС

Создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций в настоящее время актуально, не исключено, что в будущем подобные органы могут... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:21

2023-05-12T18:21

2023-05-12T18:22

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азия

дмитрий медведев

шос

международный уголовный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций в настоящее время актуально, не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и в других объединениях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее он заявил, что действующая система международного правосудия неактуальна и несправедлива, а основные мировые площадки вроде Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека, и даже Международного суда ООН утратили свою привлекательность, а новые создать в ближайшее время не получится, так как велики противоречия, "раздирающие мировое сообщество". "Гораздо актуальнее создание юрисдикционных органов на базе региональных международных организаций. Они и сейчас уже работают в международных экономических объединениях отдельных стран. И у нас в Евразийском экономическом союзе и в Азии. Не исключено, что в будущем подобные органы могут появиться и в ШОС, и в других объединениях региональных, там, где сейчас их нет, словом, везде, где есть необходимость рассматривать споры между экономическими агентами", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html

https://ria.ru/20230512/medveedv-1871369402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азия, дмитрий медведев, шос, международный уголовный суд, оон