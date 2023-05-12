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Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.05.2023
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17:25 12.05.2023 (обновлено: 17:29 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871379103.html
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"
РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:25
2023-05-12T17:29
россия
дмитрий медведев
северный поток
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы, конечно, продолжим использовать для привлечения виновных к ответственности все доступные правовые инструменты, но шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны", - сказал Медведев на ПМЮФ. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, дмитрий медведев, северный поток, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Северный поток, В мире
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"

Медведев: Россия сделает все для наказания виновных в теракте на "Северных потоках"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, конечно, продолжим использовать для привлечения виновных к ответственности все доступные правовые инструменты, но шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны", - сказал Медведев на ПМЮФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"
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РоссияДмитрий МедведевСеверный потокВ мире
 
 
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