https://ria.ru/20230512/medvedev-1871379103.html

Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"

Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"

РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:25

2023-05-12T17:25

2023-05-12T17:29

россия

дмитрий медведев

северный поток

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы, конечно, продолжим использовать для привлечения виновных к ответственности все доступные правовые инструменты, но шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны", - сказал Медведев на ПМЮФ. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869165923.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, северный поток, в мире