https://ria.ru/20230512/medvedev-1871379103.html
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"
РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:25
2023-05-12T17:25
2023-05-12T17:29
россия
дмитрий медведев
северный поток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871366952_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfe51c4dd46335b07b69ace14874b659.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы, конечно, продолжим использовать для привлечения виновных к ответственности все доступные правовые инструменты, но шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны", - сказал Медведев на ПМЮФ. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869165923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871366952_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_b4e7700f107bfcbfc9448da4e17ec7e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, северный поток, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Северный поток, В мире
Медведев напомнил о теракте на "Северных потоках"
Медведев: Россия сделает все для наказания виновных в теракте на "Северных потоках"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. РФ продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву ниток "Северных потоков", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, конечно, продолжим использовать для привлечения виновных к ответственности все доступные правовые инструменты, но шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны", - сказал Медведев на ПМЮФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
В Кремле призвали к транспарентности в расследовании по "Северным потокам"