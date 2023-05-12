https://ria.ru/20230512/medvedev-1871370833.html

Терпение России не бесконечно, заявил Медведев

Терпение России не бесконечно, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023

Терпение России не бесконечно, заявил Медведев

Терпение России не бесконечно, у любых компромиссов есть пределы, за которыми стоят угроза безопасности и суверенитету страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:05

2023-05-12T17:05

2023-05-12T17:05

россия

дмитрий медведев

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Терпение России не бесконечно, у любых компромиссов есть пределы, за которыми стоят угроза безопасности и суверенитету страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наше терпение не бесконечно, у любых компромиссов есть пределы, за которыми угроза безопасности и суверенитету... Если не работают юридические институты, им на смену приходят другие: эффективные и способные выражать волю конкретного государства, а не волю ряда стран. Нет никакого резона подчиняться решениям правовых структур, которые себя изжили или окончательно дискредитировали. Если международные конвенции не применяются, а признанные странами решения судов не исполняются, то тогда работает ствольная и реактивная артиллерия и даже летят гиперзвуковые ракеты", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871369105.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, политика