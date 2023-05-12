Медведев напомнил, сколько оружия НАТО стянуто к границам России

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"Сегодня неплохо было бы вспомнить и другое. Сколько советских ракет хватило Соединённым Штатам, чтобы устроить глобальный психоз во время Карибского кризиса? С одной стороны. А с другой - какое количество оружия было за короткое время стянуто к нашим границам на территории, которые подконтрольны НАТО сегодня. Вопрос в том, кто тогда действительно приближает мир к апокалипсису", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.