https://ria.ru/20230512/medvedev-1871347317.html
Медведев напомнил, сколько оружия НАТО стянуто к границам России
Медведев напомнил, сколько оружия НАТО стянуто к границам России - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев напомнил, сколько оружия НАТО стянуто к границам России
Надо вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам РФ, вопрос - вот кто приближает мир к апокалипсису, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:19
2023-05-12T16:19
2023-05-12T17:03
россия
дмитрий медведев
нато
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Надо вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам РФ, вопрос - вот кто приближает мир к апокалипсису, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что сегодня Россия проводит спецоперацию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, нато, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Безопасность
Медведев напомнил, сколько оружия НАТО стянуто к границам России
Медведев: надо вспомнить, сколько оружия НАТО за короткое время стянуто к границам России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Надо вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам РФ, вопрос - вот кто приближает мир к апокалипсису, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Сегодня неплохо было бы вспомнить и другое. Сколько советских ракет хватило Соединённым Штатам, чтобы устроить глобальный психоз во время Карибского кризиса? С одной стороны. А с другой - какое количество оружия было за короткое время стянуто к нашим границам на территории, которые подконтрольны НАТО сегодня. Вопрос в том, кто тогда действительно приближает мир к апокалипсису", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что сегодня Россия проводит спецоперацию ради защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности миллионов граждан.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Медведев охарактеризовал действия Запада