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Медведев охарактеризовал действия Запада - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 12.05.2023 (обновлено: 16:40 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html
Медведев охарактеризовал действия Запада
Медведев охарактеризовал действия Запада - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев охарактеризовал действия Запада
Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:05
2023-05-12T16:40
специальная военная операция на украине
москва
россия
дмитрий медведев
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс по сути по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы. Примеров такого рода накопилось достаточно", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он подчеркнул, что свободное волеизъявление и поддержка Россией своих соотечественников - "лишь повод для Запада вводить новые санкции в отношении страны".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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москва, россия, дмитрий медведев, европа
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, Европа
Медведев охарактеризовал действия Запада

Медведев заявил, что Запад вооружает Украину до зубов и кричит об агрессии России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс по сути по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы. Примеров такого рода накопилось достаточно", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он подчеркнул, что свободное волеизъявление и поддержка Россией своих соотечественников - "лишь повод для Запада вводить новые санкции в отношении страны".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
Вчера, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияДмитрий МедведевЕвропа
 
 
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