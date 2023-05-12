https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html
Медведев охарактеризовал действия Запада
Медведев охарактеризовал действия Запада - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев охарактеризовал действия Запада
Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:05
2023-05-12T16:05
2023-05-12T16:40
специальная военная операция на украине
москва
россия
дмитрий медведев
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс по сути по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы. Примеров такого рода накопилось достаточно", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он подчеркнул, что свободное волеизъявление и поддержка Россией своих соотечественников - "лишь повод для Запада вводить новые санкции в отношении страны".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871272042.html
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РИА Новости
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москва, россия, дмитрий медведев, европа
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, Европа
Медведев охарактеризовал действия Запада
Медведев заявил, что Запад вооружает Украину до зубов и кричит об агрессии России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс по сути по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы. Примеров такого рода накопилось достаточно", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он подчеркнул, что свободное волеизъявление и поддержка Россией своих соотечественников - "лишь повод для Запада вводить новые санкции в отношении страны".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием