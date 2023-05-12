https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html

Медведев охарактеризовал действия Запада

Медведев охарактеризовал действия Запада - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев охарактеризовал действия Запада

Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:05

2023-05-12T16:05

2023-05-12T16:40

специальная военная операция на украине

москва

россия

дмитрий медведев

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад вооружает украинский режим до зубов, устраивает экономический коллапс по всей Европе и в мире, но кричат об агрессии Москвы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс по сути по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы. Примеров такого рода накопилось достаточно", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он подчеркнул, что свободное волеизъявление и поддержка Россией своих соотечественников - "лишь повод для Запада вводить новые санкции в отношении страны".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871272042.html

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москва, россия, дмитрий медведев, европа