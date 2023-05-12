https://ria.ru/20230512/medvedev-1871291368.html
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер
Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:45
2023-05-12T13:45
2023-05-12T14:45
россия
киев
адольф гитлер
дмитрий медведев
владимир зеленский
политика
украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его мнению, у украинского лидера есть шанс умереть от своих рук.Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870456835.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, адольф гитлер, дмитрий медведев, владимир зеленский, политика, украина
Россия, Киев, Адольф Гитлер, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Политика, Украина
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер
Медведев заявил, что Зеленский может совершить самоубийство по сценарию Гитлера