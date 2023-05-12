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Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер - РИА Новости, 12.05.2023
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13:45 12.05.2023 (обновлено: 14:45 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871291368.html
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер
Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:45
2023-05-12T14:45
россия
киев
адольф гитлер
дмитрий медведев
владимир зеленский
политика
украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его мнению, у украинского лидера есть шанс умереть от своих рук.Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.
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россия, киев, адольф гитлер, дмитрий медведев, владимир зеленский, политика, украина
Россия, Киев, Адольф Гитлер, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Политика, Украина
Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер

Медведев заявил, что Зеленский может совершить самоубийство по сценарию Гитлера

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
По его мнению, у украинского лидера есть шанс умереть от своих рук.
«
"Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", — предположил Медведев.
Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Запорожской области заявили, что Зеленского ждет участь Гитлера
8 мая, 13:24
 
РоссияКиевАдольф ГитлерДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийПолитикаУкраина
 
 
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