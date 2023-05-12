https://ria.ru/20230512/medvedev-1871291368.html

Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер

Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев считает, что Зеленский может закончить как Гитлер

Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:45

2023-05-12T13:45

2023-05-12T14:45

россия

киев

адольф гитлер

дмитрий медведев

владимир зеленский

политика

украина

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может закончить как Адольф Гитлер, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его мнению, у украинского лидера есть шанс умереть от своих рук.Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870456835.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, адольф гитлер, дмитрий медведев, владимир зеленский, политика, украина