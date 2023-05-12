https://ria.ru/20230512/maksimenko-1871361423.html

Экс-замглавы ФСИН приговорили к девяти годам колонии за взятки

Экс-замглавы ФСИН приговорили к девяти годам колонии за взятки - РИА Новости, 12.05.2023

Экс-замглавы ФСИН приговорили к девяти годам колонии за взятки

Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил 9 лет колонии за взятки и злоупотребления, лишен звания, а также обязан уплатить более 370 миллионов рублей,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:48

2023-05-12T16:48

2023-05-12T17:53

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

валерий максименко

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил 9 лет колонии за взятки и злоупотребления, лишен звания, а также обязан уплатить более 370 миллионов рублей, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.Как уточнили в СК РФ, из-за действий Максименко было также сорвано исполнение федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы". В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию."Назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишен права занимать должности на государственной службе <...> сроком на 11 лет. Кроме того, Максименко лишен специального звания "генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России" и государственной награды", - говорится в релизе Генпрокуратуры. Кроме того, суд удовлетворил иск ГП РФ о взыскании с Максименко в доход государства более 330 миллионов рублей. Таким образом, он признан виновным по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.В суде установлено, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко получил от бизнесмена более 2,1 миллиона рублей взятки в виде длительной аренды загородного дома. Взамен Максименко обеспечил заключение с подконтрольной бизнесмену компанией договоров на строительство объектов для ФСИН.Кроме того, в 2018-2019 годах Максименко, зная, что одно из предприятий не обладает необходимыми ресурсами для выполнения строительно-монтажных работ, обязал территориальные органы ФСИН заключить госконтракты с данным ФГУП на сумму 3,6 миллиарда рублей для дальнейшего заключения договоров субподряда с компаниями вышеназванного бизнесмена."В результате злоупотребления Максименко своими должностными полномочиями 19 госконтрактов не были исполнены, что повлекло дискредитацию и подрыв авторитета ФСИН России и причинение ущерба ФГУП в размере более 330 миллионов 83 тысяч рублей", - подчеркнули в ГП РФ.

https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html

https://ria.ru/20230301/kizlyk-1855133633.html

https://ria.ru/20230322/muzraev-1859694747.html

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Кирилл Волков

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, валерий максименко