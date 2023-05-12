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ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром" - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 12.05.2023 (обновлено: 00:00 13.05.2023)
https://ria.ru/20230512/lugansk-1871435164.html
ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром"
ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром" - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром"
Украинские войска нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами комплекса "Гром", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T21:47
2023-05-13T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
вооруженные силы украины
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами комплекса "Гром", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК)."В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Полипак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", — говорится в публикации в Telegram.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. К месту происшествия выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что под удар попал район предприятия "Полипак". По данным СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты. В свою очередь, врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле пострадали шесть детей, двое из них — в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник
ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром"

СЦКК в ЛНР: при обстреле Луганска, предположительно, использовались ракеты ОТРК "Гром"

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами комплекса "Гром", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
"В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Полипак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", — говорится в публикации в Telegram.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.
Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. К месту происшествия выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.
Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что под удар попал район предприятия "Полипак". По данным СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты. В свою очередь, врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле пострадали шесть детей, двое из них — в состоянии средней степени тяжести.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВооруженные силы УкраиныРодион Мирошник
 
 
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