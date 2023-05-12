https://ria.ru/20230512/lugansk-1871435164.html

ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром"

ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром" - РИА Новости, 13.05.2023

ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром"

Украинские войска нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами комплекса "Гром", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-12T21:47

2023-05-12T21:47

2023-05-13T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами комплекса "Гром", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК)."В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Полипак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", — говорится в публикации в Telegram.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов были видны клубы дыма. К месту происшествия выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что под удар попал район предприятия "Полипак". По данным СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты. В свою очередь, врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле пострадали шесть детей, двое из них — в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, родион мирошник