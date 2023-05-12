https://ria.ru/20230512/lepestok-1871426166.html

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" погибла женщина

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" погибла женщина - РИА Новости, 12.05.2023

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" погибла женщина

Женщина погибла при детонации противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:48

2023-05-12T20:48

2023-05-12T20:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

оон

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Женщина погибла при детонации противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. "В Петровском районе Донецка при детонации мины "Лепесток" на приусадебном участке дома частного сектора по улице Вельяминова погибла женщина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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