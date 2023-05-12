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Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными - РИА Новости, 12.05.2023
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10:25 12.05.2023 (обновлено: 10:29 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными - РИА Новости, 12.05.2023
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными
Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:25
2023-05-12T10:29
в мире
россия
земля
азербайджан
сергей лавров
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Яркий пример "порядка, основанного на правилах" - это такой орган, как Международный уголовный суд. Этот по-настоящему псевдосуд, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Его подключение к региональным сюжетам никогда не способствовало политическому урегулированию конфликтов, а лишь усугубляло их", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств". Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры. Параллельно свыше 30 стран, в основном Евросоюза и НАТО, пытаются вступить в процесс на стороне Украины. Рассматриваем такие действия как неприкрытое злоупотребление процедурами суда, попытку открытого давления и шантажа", - заявил глава МИД РФ.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
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в мире, россия, земля, азербайджан, сергей лавров, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, петербургский международный юридический форум 2018
В мире, Россия, Земля, Азербайджан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Петербургский международный юридический форум 2018
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными

Глава МИД Лавров: решения МУС в отношении России скандальны и политически ангажированы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Яркий пример "порядка, основанного на правилах" - это такой орган, как Международный уголовный суд. Этот по-настоящему псевдосуд, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Его подключение к региональным сюжетам никогда не способствовало политическому урегулированию конфликтов, а лишь усугубляло их", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
09:44
Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств".
«
"Колоссальному прессингу подвергается международный суд - уставной орган ООН, авторитет которого трудно переоценить. В этой инстанции неонацистский киевский режим и его американские хозяева инициировали основанные на извращенной логике иск к Российской Федерации по конвенции о предотвращении геноцида", - сказал Лавров на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры. Параллельно свыше 30 стран, в основном Евросоюза и НАТО, пытаются вступить в процесс на стороне Украины. Рассматриваем такие действия как неприкрытое злоупотребление процедурами суда, попытку открытого давления и шантажа", - заявил глава МИД РФ.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада
Вчера, 02:03
 
В миреРоссияЗемляАзербайджанСергей ЛавровВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
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