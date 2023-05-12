https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными - РИА Новости, 12.05.2023
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными
Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:25
2023-05-12T10:25
2023-05-12T10:29
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земля
азербайджан
сергей лавров
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Яркий пример "порядка, основанного на правилах" - это такой орган, как Международный уголовный суд. Этот по-настоящему псевдосуд, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Его подключение к региональным сюжетам никогда не способствовало политическому урегулированию конфликтов, а лишь усугубляло их", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств". Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры. Параллельно свыше 30 стран, в основном Евросоюза и НАТО, пытаются вступить в процесс на стороне Украины. Рассматриваем такие действия как неприкрытое злоупотребление процедурами суда, попытку открытого давления и шантажа", - заявил глава МИД РФ.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
https://ria.ru/20230511/mus-1870923923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, земля, азербайджан, сергей лавров, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, петербургский международный юридический форум 2018
В мире, Россия, Земля, Азербайджан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Петербургский международный юридический форум 2018
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными
Глава МИД Лавров: решения МУС в отношении России скандальны и политически ангажированы
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Яркий пример "порядка, основанного на правилах" - это такой орган, как Международный уголовный суд. Этот по-настоящему псевдосуд, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Его подключение к региональным сюжетам никогда не способствовало политическому урегулированию конфликтов, а лишь усугубляло их", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств".
«
"Колоссальному прессингу подвергается международный суд - уставной орган ООН, авторитет которого трудно переоценить. В этой инстанции неонацистский киевский режим и его американские хозяева инициировали основанные на извращенной логике иск к Российской Федерации по конвенции о предотвращении геноцида", - сказал Лавров на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры. Параллельно свыше 30 стран, в основном Евросоюза и НАТО, пытаются вступить в процесс на стороне Украины. Рассматриваем такие действия как неприкрытое злоупотребление процедурами суда, попытку открытого давления и шантажа", - заявил глава МИД РФ.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина
и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. МУС вменяет российской стороне в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли
. Среди них – Россия, Азербайджан
, Белоруссия
, Египет
, Индия
, Индонезия
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Саудовская Аравия
, США
, Турция
.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада