https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html

Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными

Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными - РИА Новости, 12.05.2023

Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными

Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:25

2023-05-12T10:25

2023-05-12T10:29

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Яркий пример "порядка, основанного на правилах" - это такой орган, как Международный уголовный суд. Этот по-настоящему псевдосуд, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать политическую ангажированность, неэффективность, непрофессионализм. Его подключение к региональным сюжетам никогда не способствовало политическому урегулированию конфликтов, а лишь усугубляло их", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что сегодня эта структура "идет на новые скандальные решения, в том числе в одностороннем порядке расширяя юрисдикционный охват, в нарушение международного права игнорируя иммунитеты должностных лиц государств". Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. "Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры. Параллельно свыше 30 стран, в основном Евросоюза и НАТО, пытаются вступить в процесс на стороне Украины. Рассматриваем такие действия как неприкрытое злоупотребление процедурами суда, попытку открытого давления и шантажа", - заявил глава МИД РФ.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html

https://ria.ru/20230511/mus-1870923923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, земля, азербайджан, сергей лавров, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, петербургский международный юридический форум 2018