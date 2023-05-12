Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, Москва об этом уведомляла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН", - сказал министр, выступая в онлайн-режиме на Петербургском международном юридическом форуме.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ
Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.