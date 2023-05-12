https://ria.ru/20230512/lavrov-1871211259.html

Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров

Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023

Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров

Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, Москва об этом уведомляла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:53

2023-05-12T09:53

2023-05-12T10:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

оон

безопасность

сергей лавров

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, Москва об этом уведомляла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН", - сказал министр, выступая в онлайн-режиме на Петербургском международном юридическом форуме.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФПетербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230511/svo-1870919462.html

https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853372377.html

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украина

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, оон, безопасность, сергей лавров, владимир путин, нато