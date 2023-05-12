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Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 12.05.2023 (обновлено: 10:00 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871211259.html
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров
Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, Москва об этом уведомляла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:53
2023-05-12T10:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
оон
безопасность
сергей лавров
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, Москва об этом уведомляла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН", - сказал министр, выступая в онлайн-режиме на Петербургском международном юридическом форуме.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФПетербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230511/svo-1870919462.html
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россия, украина, москва, оон, безопасность, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, ООН, Безопасность, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, Москва об этом уведомляла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН", - сказал министр, выступая в онлайн-режиме на Петербургском международном юридическом форуме.
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Вчера, 00:25
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ
Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваООНБезопасностьСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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