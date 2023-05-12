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Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023
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09:44 12.05.2023 (обновлено: 10:21 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:44
2023-05-12T10:21
в мире
россия
ливия
югославия
сергей лавров
ирак
петербургский международный юридический форум 2018
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном экономическом форуме.Он отметил, что западники "попрали и другой базовый принцип Устава Всемирной организации – невмешательство во внутренние дела". "Вспомним срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, "цветные революции" в Грузии, Киргизии. В этом ряду – открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году", - напомнил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230511/kitay-1870989903.html
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россия
ливия
югославия
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в мире, россия, ливия, югославия, сергей лавров, ирак, петербургский международный юридический форум 2018
В мире, Россия, Ливия, Югославия, Сергей Лавров, Ирак, Петербургский международный юридический форум 2018
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад растоптал международное право в Ливии и Югославии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном экономическом форуме.
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Он отметил, что западники "попрали и другой базовый принцип Устава Всемирной организации – невмешательство во внутренние дела". "Вспомним срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, "цветные революции" в Грузии, Киргизии. В этом ряду – открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году", - напомнил министр.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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В миреРоссияЛивияЮгославияСергей ЛавровИракПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
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