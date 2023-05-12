https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:44
2023-05-12T09:44
2023-05-12T10:21
в мире
россия
ливия
югославия
сергей лавров
ирак
петербургский международный юридический форум 2018
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном экономическом форуме.Он отметил, что западники "попрали и другой базовый принцип Устава Всемирной организации – невмешательство во внутренние дела". "Вспомним срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, "цветные революции" в Грузии, Киргизии. В этом ряду – открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году", - напомнил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230511/kitay-1870989903.html
https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859594287.html
россия
ливия
югославия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ливия, югославия, сергей лавров, ирак, петербургский международный юридический форум 2018
В мире, Россия, Ливия, Югославия, Сергей Лавров, Ирак, Петербургский международный юридический форум 2018
Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад растоптал международное право в Ливии и Югославии