https://ria.ru/20230512/lavrov-1871207950.html

Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров

Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 12.05.2023

Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров

Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:44

2023-05-12T09:44

2023-05-12T10:21

в мире

россия

ливия

югославия

сергей лавров

ирак

петербургский международный юридический форум 2018

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запад цинично пытается обвинить РФ в нарушении международного права, хотя он сам растоптал его в Югославии, Ираке и Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны", - заявил Лавров, выступая на XI Петербургском международном экономическом форуме.Он отметил, что западники "попрали и другой базовый принцип Устава Всемирной организации – невмешательство во внутренние дела". "Вспомним срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, "цветные революции" в Грузии, Киргизии. В этом ряду – открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году", - напомнил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230511/kitay-1870989903.html

https://ria.ru/20230321/zayavlenie-1859594287.html

россия

ливия

югославия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ливия, югославия, сергей лавров, ирак, петербургский международный юридический форум 2018