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Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы - РИА Новости, 12.05.2023
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Религия
 
11:51 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kuraev-1871247403.html
Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы
Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы - РИА Новости, 12.05.2023
Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы
Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, так как он сменил епархию до... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:51
2023-05-12T11:51
религия
москва
андрей кураев
русская православная церковь
религия
россия
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, так как он сменил епархию до его выхода. "Он (патриарший указ о лишении сана – ред.) не может иметь канонической силы по той простой причине, что в нем неверно указан адресат: "клирику Московской епархии протодиакону Андрею Вячеславовичу Кураеву". На момент издания указа я таковым уже не являлся. Я предпринял определенные шаги… И ныне вполне официально являюсь клириком другой епархии. Какой — не скажу… Это не ПЦУ и не какое бы то ни было "альтернативное православие". Именно поэтому я спокойно отнесся к патриаршему указу от 28 апреля сего года", – написал он. В Русской православной церкви переход клирика в другую церковь осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным синодом и на основании патриаршей отпускной грамоты. Переход клирика в другую епархию осуществляется на основании отпускной грамоты, которая направляется по запросу правящего архиерея той епархии, в которую намерен перейти клирик, и на руки клирику не выдается. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. Зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, рассматривавший дело Кураева в 2021 году, в разговоре с РИА Новости назвал это решение ожидаемым.
https://ria.ru/20230428/kuraev-1868590956.html
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москва, андрей кураев, русская православная церковь, религия, россия
Религия, Москва, Андрей Кураев, Русская православная церковь, Религия, Россия
Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы

Богослов Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы, так как он сменил епархию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Андрей Кураев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, так как он сменил епархию до его выхода.
"Он (патриарший указ о лишении сана – ред.) не может иметь канонической силы по той простой причине, что в нем неверно указан адресат: "клирику Московской епархии протодиакону Андрею Вячеславовичу Кураеву". На момент издания указа я таковым уже не являлся. Я предпринял определенные шаги… И ныне вполне официально являюсь клириком другой епархии. Какой — не скажу… Это не ПЦУ и не какое бы то ни было "альтернативное православие". Именно поэтому я спокойно отнесся к патриаршему указу от 28 апреля сего года", – написал он.
Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Мог воспользоваться кое-чем". За что Андрея Кураева лишили сана
28 апреля, 19:28
В Русской православной церкви переход клирика в другую церковь осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным синодом и на основании патриаршей отпускной грамоты. Переход клирика в другую епархию осуществляется на основании отпускной грамоты, которая направляется по запросу правящего архиерея той епархии, в которую намерен перейти клирик, и на руки клирику не выдается.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
Зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, рассматривавший дело Кураева в 2021 году, в разговоре с РИА Новости назвал это решение ожидаемым.
Рождественская служба в Храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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7 января, 08:00
 
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