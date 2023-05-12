Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы
Богослов Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы, так как он сменил епархию
Андрей Кураев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, так как он сменил епархию до его выхода.
"Он (патриарший указ о лишении сана – ред.) не может иметь канонической силы по той простой причине, что в нем неверно указан адресат: "клирику Московской епархии протодиакону Андрею Вячеславовичу Кураеву". На момент издания указа я таковым уже не являлся. Я предпринял определенные шаги… И ныне вполне официально являюсь клириком другой епархии. Какой — не скажу… Это не ПЦУ и не какое бы то ни было "альтернативное православие". Именно поэтому я спокойно отнесся к патриаршему указу от 28 апреля сего года", – написал он.
В Русской православной церкви переход клирика в другую церковь осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным синодом и на основании патриаршей отпускной грамоты. Переход клирика в другую епархию осуществляется на основании отпускной грамоты, которая направляется по запросу правящего архиерея той епархии, в которую намерен перейти клирик, и на руки клирику не выдается.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей.
Зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, рассматривавший дело Кураева в 2021 году, в разговоре с РИА Новости назвал это решение ожидаемым.