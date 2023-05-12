https://ria.ru/20230512/kuraev-1871247403.html

Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы

Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы - РИА Новости, 12.05.2023

Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы

Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, так как он сменил епархию до... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:51

2023-05-12T11:51

2023-05-12T11:51

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев в своем блоге в LiveJournal заявил, что патриарший указ о лишении его сана не имеет силы, так как он сменил епархию до его выхода. "Он (патриарший указ о лишении сана – ред.) не может иметь канонической силы по той простой причине, что в нем неверно указан адресат: "клирику Московской епархии протодиакону Андрею Вячеславовичу Кураеву". На момент издания указа я таковым уже не являлся. Я предпринял определенные шаги… И ныне вполне официально являюсь клириком другой епархии. Какой — не скажу… Это не ПЦУ и не какое бы то ни было "альтернативное православие". Именно поэтому я спокойно отнесся к патриаршему указу от 28 апреля сего года", – написал он. В Русской православной церкви переход клирика в другую церковь осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным синодом и на основании патриаршей отпускной грамоты. Переход клирика в другую епархию осуществляется на основании отпускной грамоты, которая направляется по запросу правящего архиерея той епархии, в которую намерен перейти клирик, и на руки клирику не выдается. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 апреля снял свой мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы 4 марта 2023 года за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. Зампред Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, рассматривавший дело Кураева в 2021 году, в разговоре с РИА Новости назвал это решение ожидаемым.

https://ria.ru/20230428/kuraev-1868590956.html

https://ria.ru/20230107/kalendar-1837476657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, андрей кураев, русская православная церковь, религия, россия