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В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/krym-1871403351.html
В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым
В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым - РИА Новости, 12.05.2023
В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идеей план киевских властей по возвращению Украины к границам 1991 года. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:37
2023-05-12T18:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир константинов
алексей данилов
республика крым
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идеей план киевских властей по возвращению Украины к границам 1991 года. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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безопасность, россия, владимир константинов, алексей данилов, республика крым, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Константинов, Алексей Данилов, Республика Крым, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым

Спикер парламента Крыма Константинов назвал план Киева по возвращению полуострова бредовым

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идеей план киевских властей по возвращению Украины к границам 1991 года.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
«
"Раньше они планировали пить пиво и закусывать черноморскими рапанами на набережной Ялты уже этим летом. Но похоже, на смену старой бредовой идее им потребовалась новая. Мы готовы принять этих персонажей в любое время года. Тюремные камеры под них уже забронированы", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир КонстантиновАлексей ДаниловРеспублика КрымУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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