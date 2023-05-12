https://ria.ru/20230512/krym-1871403351.html

В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым

В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым - РИА Новости, 12.05.2023

В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идеей план киевских властей по возвращению Украины к границам 1991 года. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:37

2023-05-12T18:37

2023-05-12T18:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир константинов

алексей данилов

республика крым

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идеей план киевских властей по возвращению Украины к границам 1991 года. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир константинов, алексей данилов, республика крым, украина, ситуация в днр и лнр