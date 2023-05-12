В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым
Спикер парламента Крыма Константинов назвал план Киева по возвращению полуострова бредовым
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идеей план киевских властей по возвращению Украины к границам 1991 года.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
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"Раньше они планировали пить пиво и закусывать черноморскими рапанами на набережной Ялты уже этим летом. Но похоже, на смену старой бредовой идее им потребовалась новая. Мы готовы принять этих персонажей в любое время года. Тюремные камеры под них уже забронированы", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".