В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки
Владимир Константинов: Украина, атаковав Крым, попрала условия зерновой сделки
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зерновая сделка действовала и действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора. Любые сделки с этими "наркоманами" носят деструктивный характер, потому как эта сторона является недоговороспособной. Поэтому если у кого-то есть надежды на то, что они будут что-то исполнять, - это нереалистично", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, украинские власти нарушили все взятые на себя гарантии безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море.
"Они продолжат запускать все эти дроны и прочую гадость, будут обвинять в этом Россию. Это абсолютно аморальные люди", - подчеркнул глава парламента.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.