https://ria.ru/20230512/krym-1871324992.html

В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки

В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки - РИА Новости, 12.05.2023

В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки

Украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:16

2023-05-12T15:16

2023-05-12T15:16

россия

украина

черное море

владимир константинов

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Зерновая сделка действовала и действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора. Любые сделки с этими "наркоманами" носят деструктивный характер, потому как эта сторона является недоговороспособной. Поэтому если у кого-то есть надежды на то, что они будут что-то исполнять, - это нереалистично", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, украинские власти нарушили все взятые на себя гарантии безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море. "Они продолжат запускать все эти дроны и прочую гадость, будут обвинять в этом Россию. Это абсолютно аморальные люди", - подчеркнул глава парламента. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20230510/krym-1870794604.html

https://ria.ru/20230503/ukraina-1869406151.html

россия

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, черное море, владимир константинов, владимир путин, оон