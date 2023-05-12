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В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки - РИА Новости, 12.05.2023
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15:16 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/krym-1871324992.html
В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки
В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки - РИА Новости, 12.05.2023
В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки
Украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:16
2023-05-12T15:16
россия
украина
черное море
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Зерновая сделка действовала и действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора. Любые сделки с этими "наркоманами" носят деструктивный характер, потому как эта сторона является недоговороспособной. Поэтому если у кого-то есть надежды на то, что они будут что-то исполнять, - это нереалистично", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, украинские власти нарушили все взятые на себя гарантии безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море. "Они продолжат запускать все эти дроны и прочую гадость, будут обвинять в этом Россию. Это абсолютно аморальные люди", - подчеркнул глава парламента. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230510/krym-1870794604.html
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869406151.html
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украина
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россия, украина, черное море, владимир константинов, владимир путин, оон
Россия, Украина, Черное море, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки

Владимир Константинов: Украина, атаковав Крым, попрала условия зерновой сделки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Украинские власти, осуществляя атаки беспилотников на Крым, попрали условия зерновой сделки, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зерновая сделка действовала и действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора. Любые сделки с этими "наркоманами" носят деструктивный характер, потому как эта сторона является недоговороспособной. Поэтому если у кого-то есть надежды на то, что они будут что-то исполнять, - это нереалистично", - сказал РИА Новости Константинов.
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По его словам, украинские власти нарушили все взятые на себя гарантии безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море.
"Они продолжат запускать все эти дроны и прочую гадость, будут обвинять в этом Россию. Это абсолютно аморальные люди", - подчеркнул глава парламента.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
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РоссияУкраинаЧерное мореВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
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