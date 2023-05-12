https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой - РИА Новости, 12.05.2023
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой
Силовики задержали 34-летнего жителя Крыма, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:18
2023-05-12T14:18
2023-05-12T15:03
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Силовики задержали 34-летнего жителя Крыма, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны в направлении зоны проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.Украинские спецслужбы передали полученную от крымчанина информацию военным, которые использовали эти данные для нанесения ракетных ударов.Мужчину арестовали, против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа").ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания. Кроме того, в кадрах показано, что подозреваемого доставили в Лефортовский суд Москвы, который, очевидно, и принял решение об аресте.
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РИА Новости
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В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой
ФСБ задержала за госизмену жителя Крыма, передававшего Киеву данные о военной технике
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Силовики задержали 34-летнего жителя Крыма, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
"Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны в направлении зоны проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.
Украинские спецслужбы передали полученную от крымчанина информацию военным, которые использовали эти данные для нанесения ракетных ударов.
Мужчину арестовали, против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа").
ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания. Кроме того, в кадрах показано, что подозреваемого доставили в Лефортовский суд Москвы, который, очевидно, и принял решение об аресте.
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