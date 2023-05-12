https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html

В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой

В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой - РИА Новости, 12.05.2023

В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой

Силовики задержали 34-летнего жителя Крыма, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:18

2023-05-12T14:18

2023-05-12T15:03

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Силовики задержали 34-летнего жителя Крыма, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны в направлении зоны проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.Украинские спецслужбы передали полученную от крымчанина информацию военным, которые использовали эти данные для нанесения ракетных ударов.Мужчину арестовали, против него возбудили уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа").ФСБ также обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания. Кроме того, в кадрах показано, что подозреваемого доставили в Лефортовский суд Москвы, который, очевидно, и принял решение об аресте.

https://ria.ru/20230511/navodchik-1871102394.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, украина, фсб, происшествия