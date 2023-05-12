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Постпред Крыма предрек финал украинской государственности - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/krym-1871188944.html
Постпред Крыма предрек финал украинской государственности
Постпред Крыма предрек финал украинской государственности - РИА Новости, 12.05.2023
Постпред Крыма предрек финал украинской государственности
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое киевскими властями контрнаступление станет РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:08
2023-05-12T08:08
специальная военная операция на украине
россия
киев
запорожская область
владимир рогов
георгий мурадов
дмитрий медведев
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое киевскими властями контрнаступление станет финалом украинской государственности. "Так называемый "контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа как Малой, так и Великой Руси", - сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, война Запада на истребление народа, "проживающего в Малороссии и на исторических землях Новороссии", неизбежно приведёт к необходимости его возвращения к родному цивилизационному очагу, где он только и может "спастись от заклания, на которое его обрекли продажные правители, пообещавшие ему мир, но приведшие к катастрофе". МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871160563.html
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871188786.html
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запорожская область
республика крым
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россия, киев, запорожская область, владимир рогов, георгий мурадов, дмитрий медведев, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Георгий Мурадов, Дмитрий Медведев, Республика Крым, В мире
Постпред Крыма предрек финал украинской государственности

Постпред Крыма Мурадов: контрнаступление Украины станет финалом ее государственности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое киевскими властями контрнаступление станет финалом украинской государственности.
"Так называемый "контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа как Малой, так и Великой Руси", - сказал РИА Новости Мурадов.
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По его словам, война Запада на истребление народа, "проживающего в Малороссии и на исторических землях Новороссии", неизбежно приведёт к необходимости его возвращения к родному цивилизационному очагу, где он только и может "спастись от заклания, на которое его обрекли продажные правители, пообещавшие ему мир, но приведшие к катастрофе".
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЗапорожская областьВладимир РоговГеоргий МурадовДмитрий МедведевРеспублика КрымВ мире
 
 
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