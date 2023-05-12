https://ria.ru/20230512/krym-1871188944.html

Постпред Крыма предрек финал украинской государственности

Постпред Крыма предрек финал украинской государственности - РИА Новости, 12.05.2023

Постпред Крыма предрек финал украинской государственности

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое киевскими властями контрнаступление станет РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:08

2023-05-12T08:08

2023-05-12T08:08

специальная военная операция на украине

россия

киев

запорожская область

владимир рогов

георгий мурадов

дмитрий медведев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое киевскими властями контрнаступление станет финалом украинской государственности. "Так называемый "контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа как Малой, так и Великой Руси", - сказал РИА Новости Мурадов. По его словам, война Запада на истребление народа, "проживающего в Малороссии и на исторических землях Новороссии", неизбежно приведёт к необходимости его возвращения к родному цивилизационному очагу, где он только и может "спастись от заклания, на которое его обрекли продажные правители, пообещавшие ему мир, но приведшие к катастрофе". МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871160563.html

https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871188786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, запорожская область, владимир рогов, георгий мурадов, дмитрий медведев, республика крым, в мире