Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов
Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов по итогам года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по Садовому кольцу в Москве
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года: портфель новых ссуд вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по оценке отдельных участников рынка, может даже превысить это значение, показал опрос, проведенный РИА Новости.
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"По нашим прогнозам, в целом 2023 год станет для рынка автокредитования рекордным. Российские банки выдадут физлицам на покупку транспортных средств более 1,1 триллиона рублей, что на 4% превысит результат 2021 года и более чем на 60% - 2022 года", - прогнозируют в ВТБ.
По мнению представителя Альфа-банка, при условии, что текущие тренды сохранятся и макроэкономическая ситуация будет стабильна, рынок автокредитов может вплотную приблизиться к 1 триллиону рублей.
Предпосылки для такого роста участники рынка наблюдают уже сейчас. В "Абсолют банке" поясняют, что позитивные изменения связны в том числе с налаживанием параллельного импорта и снижением ставок на новые автомобили.
"Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на автокредиты выше, чем мы наблюдали в прошлом году. Особенно вырос сегмент автомобилей с пробегом", - отмечают, в свою очередь, в "Росбанк Авто". Позитивно ситуацию на рынке оценивают также в банке "Зенит", Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.