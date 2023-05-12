https://ria.ru/20230512/kredity-1871181576.html

Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов

Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов - РИА Новости, 12.05.2023

Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов

Российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года: портфель новых ссуд вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:34

2023-05-12T04:34

2023-05-12T04:34

втб

альфа-банк

абсолют банк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860616139_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6a3d711727c139d09f2f14e04e7c19b6.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года: портфель новых ссуд вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по оценке отдельных участников рынка, может даже превысить это значение, показал опрос, проведенный РИА Новости. По мнению представителя Альфа-банка, при условии, что текущие тренды сохранятся и макроэкономическая ситуация будет стабильна, рынок автокредитов может вплотную приблизиться к 1 триллиону рублей. Предпосылки для такого роста участники рынка наблюдают уже сейчас. В "Абсолют банке" поясняют, что позитивные изменения связны в том числе с налаживанием параллельного импорта и снижением ставок на новые автомобили. "Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на автокредиты выше, чем мы наблюдали в прошлом году. Особенно вырос сегмент автомобилей с пробегом", - отмечают, в свою очередь, в "Росбанк Авто". Позитивно ситуацию на рынке оценивают также в банке "Зенит", Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.

https://ria.ru/20230511/dilery-1870929888.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб, альфа-банк, абсолют банк, экономика