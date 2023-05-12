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Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов - РИА Новости, 12.05.2023
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04:34 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kredity-1871181576.html
Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов
Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов - РИА Новости, 12.05.2023
Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов
Российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года: портфель новых ссуд вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:34
2023-05-12T04:34
втб
альфа-банк
абсолют банк
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года: портфель новых ссуд вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по оценке отдельных участников рынка, может даже превысить это значение, показал опрос, проведенный РИА Новости. По мнению представителя Альфа-банка, при условии, что текущие тренды сохранятся и макроэкономическая ситуация будет стабильна, рынок автокредитов может вплотную приблизиться к 1 триллиону рублей. Предпосылки для такого роста участники рынка наблюдают уже сейчас. В "Абсолют банке" поясняют, что позитивные изменения связны в том числе с налаживанием параллельного импорта и снижением ставок на новые автомобили. "Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на автокредиты выше, чем мы наблюдали в прошлом году. Особенно вырос сегмент автомобилей с пробегом", - отмечают, в свою очередь, в "Росбанк Авто". Позитивно ситуацию на рынке оценивают также в банке "Зенит", Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.
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втб, альфа-банк, абсолют банк, экономика
ВТБ, Альфа-банк, Абсолют Банк, Экономика
Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов

Российские банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов по итогам года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по Садовому кольцу в Москве
Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года: портфель новых ссуд вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по оценке отдельных участников рынка, может даже превысить это значение, показал опрос, проведенный РИА Новости.
«
"По нашим прогнозам, в целом 2023 год станет для рынка автокредитования рекордным. Российские банки выдадут физлицам на покупку транспортных средств более 1,1 триллиона рублей, что на 4% превысит результат 2021 года и более чем на 60% - 2022 года", - прогнозируют в ВТБ.
По мнению представителя Альфа-банка, при условии, что текущие тренды сохранятся и макроэкономическая ситуация будет стабильна, рынок автокредитов может вплотную приблизиться к 1 триллиону рублей.
Предпосылки для такого роста участники рынка наблюдают уже сейчас. В "Абсолют банке" поясняют, что позитивные изменения связны в том числе с налаживанием параллельного импорта и снижением ставок на новые автомобили.
"Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на автокредиты выше, чем мы наблюдали в прошлом году. Особенно вырос сегмент автомобилей с пробегом", - отмечают, в свою очередь, в "Росбанк Авто". Позитивно ситуацию на рынке оценивают также в банке "Зенит", Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.
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