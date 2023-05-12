https://ria.ru/20230512/kot-1871316810.html

Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота

Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота - РИА Новости, 12.05.2023

Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота

"Неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота убрали из центра Барнаула после жалоб горожан, арт-объекту ищут новое место, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:59

2023-05-12T14:59

2023-05-12T16:11

барнаул

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. "Неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота убрали из центра Барнаула после жалоб горожан, арт-объекту ищут новое место, рассказали РИА Новости в пресс-центре мэрии. Чугунная скульптура вылизывающего себя кота, сидящего на стуле с поднятой лапой, в солнечных очках и одном валенке, появилась в центре Барнаула рядом с одним из ресторанов. В соцсетях барнаульцы назвали скульптуру неприличной. "Скульпторы установили кота на центральной улице Барнаула на территории возле ресторана. Есть правила установки арт-объектов, которые скульпторы не учли, не согласовали установку. Мы не против кота, мы за соблюдение правил. Люди стали писать негативные комментарии, жаловаться в администрацию Октябрьского района. Скульпторы убрали объект сами. Думаем, что место для кота в городе найдётся обязательно", - рассказали в мэрии. Однако автор композиции уверяет, что убрать кота его заставили в ультимативной форме. "Кота решили демонтировать в принудительном порядке по распоряжению районной администрации. Поступили звонки: если мы не уберём скульптуру, они распилят ее пополам. И дали нам в ультимативной форме всего несколько часов. Скорее всего, кот будет установлен на летней террасе бара "Крыша", бар находится на высоте, и это частная территория, соответственно, видеть скульптуру будут не все", - рассказал РИА Новости автор объекта Никола Питерский. Скульптор отметил, что подарить городу кота - это инициатива его и творческого объединения "Носорог". Конкретного заказчика у скульптуры нет. Художник рассказал, что скульптура изготовлена из чугуна, ее вес - 533 килограммов, размеры: 1065х1090х120 мм. Судя по отзывам в соцсетях, у кота есть и сторонники, многим горожанам скульптура понравилась. "Уверен, что наш "сибирский кот" точно понравится большинству горожан не только популярностью темы котиков, но и шутливой, на первый взгляд, надписью "Сибирским котам любой месяц - март", в которой читается выточенная десятилетиями способность сибиряков жить полноценной жизнью в тяжёлых условиях. А если говорить о стилистике скульптуры – она подарит широчайший простор для фантазии желающих сделать фото с героем", - добавил скульптор.

https://ria.ru/20221228/zayats-1841967136.html

https://ria.ru/20220711/skulptura-1801645831.html

барнаул

алтайский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

барнаул, алтайский край, общество