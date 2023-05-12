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Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота - РИА Новости, 12.05.2023
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14:59 12.05.2023 (обновлено: 16:11 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/kot-1871316810.html
Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота
Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота - РИА Новости, 12.05.2023
Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота
"Неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота убрали из центра Барнаула после жалоб горожан, арт-объекту ищут новое место, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:59
2023-05-12T16:11
барнаул
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. "Неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота убрали из центра Барнаула после жалоб горожан, арт-объекту ищут новое место, рассказали РИА Новости в пресс-центре мэрии. Чугунная скульптура вылизывающего себя кота, сидящего на стуле с поднятой лапой, в солнечных очках и одном валенке, появилась в центре Барнаула рядом с одним из ресторанов. В соцсетях барнаульцы назвали скульптуру неприличной. "Скульпторы установили кота на центральной улице Барнаула на территории возле ресторана. Есть правила установки арт-объектов, которые скульпторы не учли, не согласовали установку. Мы не против кота, мы за соблюдение правил. Люди стали писать негативные комментарии, жаловаться в администрацию Октябрьского района. Скульпторы убрали объект сами. Думаем, что место для кота в городе найдётся обязательно", - рассказали в мэрии. Однако автор композиции уверяет, что убрать кота его заставили в ультимативной форме. "Кота решили демонтировать в принудительном порядке по распоряжению районной администрации. Поступили звонки: если мы не уберём скульптуру, они распилят ее пополам. И дали нам в ультимативной форме всего несколько часов. Скорее всего, кот будет установлен на летней террасе бара "Крыша", бар находится на высоте, и это частная территория, соответственно, видеть скульптуру будут не все", - рассказал РИА Новости автор объекта Никола Питерский. Скульптор отметил, что подарить городу кота - это инициатива его и творческого объединения "Носорог". Конкретного заказчика у скульптуры нет. Художник рассказал, что скульптура изготовлена из чугуна, ее вес - 533 килограммов, размеры: 1065х1090х120 мм. Судя по отзывам в соцсетях, у кота есть и сторонники, многим горожанам скульптура понравилась. "Уверен, что наш "сибирский кот" точно понравится большинству горожан не только популярностью темы котиков, но и шутливой, на первый взгляд, надписью "Сибирским котам любой месяц - март", в которой читается выточенная десятилетиями способность сибиряков жить полноценной жизнью в тяжёлых условиях. А если говорить о стилистике скульптуры – она подарит широчайший простор для фантазии желающих сделать фото с героем", - добавил скульптор.
https://ria.ru/20221228/zayats-1841967136.html
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барнаул, алтайский край, общество
Барнаул, Алтайский край, Общество
Из центра Барнаула убрали "неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота

Из центра Барнаула убрали скульптуру вылизывающего себя кота после жалоб горожан

© Фото : Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края/TelegramСкульптура сибирского кота в Барнауле
Скульптура сибирского кота в Барнауле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края/Telegram
Скульптура сибирского кота в Барнауле
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 мая - РИА Новости. "Неприличную" скульптуру вылизывающего себя кота убрали из центра Барнаула после жалоб горожан, арт-объекту ищут новое место, рассказали РИА Новости в пресс-центре мэрии.
Чугунная скульптура вылизывающего себя кота, сидящего на стуле с поднятой лапой, в солнечных очках и одном валенке, появилась в центре Барнаула рядом с одним из ресторанов. В соцсетях барнаульцы назвали скульптуру неприличной.
"Скульпторы установили кота на центральной улице Барнаула на территории возле ресторана. Есть правила установки арт-объектов, которые скульпторы не учли, не согласовали установку. Мы не против кота, мы за соблюдение правил. Люди стали писать негативные комментарии, жаловаться в администрацию Октябрьского района. Скульпторы убрали объект сами. Думаем, что место для кота в городе найдётся обязательно", - рассказали в мэрии.
Однако автор композиции уверяет, что убрать кота его заставили в ультимативной форме.
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"Кота решили демонтировать в принудительном порядке по распоряжению районной администрации. Поступили звонки: если мы не уберём скульптуру, они распилят ее пополам. И дали нам в ультимативной форме всего несколько часов. Скорее всего, кот будет установлен на летней террасе бара "Крыша", бар находится на высоте, и это частная территория, соответственно, видеть скульптуру будут не все", - рассказал РИА Новости автор объекта Никола Питерский.
Скульптор отметил, что подарить городу кота - это инициатива его и творческого объединения "Носорог". Конкретного заказчика у скульптуры нет. Художник рассказал, что скульптура изготовлена из чугуна, ее вес - 533 килограммов, размеры: 1065х1090х120 мм. Судя по отзывам в соцсетях, у кота есть и сторонники, многим горожанам скульптура понравилась.
"Уверен, что наш "сибирский кот" точно понравится большинству горожан не только популярностью темы котиков, но и шутливой, на первый взгляд, надписью "Сибирским котам любой месяц - март", в которой читается выточенная десятилетиями способность сибиряков жить полноценной жизнью в тяжёлых условиях. А если говорить о стилистике скульптуры – она подарит широчайший простор для фантазии желающих сделать фото с героем", - добавил скульптор.
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