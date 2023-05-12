https://ria.ru/20230512/kosmos-1871226861.html

Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв

Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв - РИА Новости, 12.05.2023

Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв

Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв масштабами в 100 раз больше Солнечной системы, сообщила газета The... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:56

2023-05-12T10:56

2023-05-12T11:18

наука

космос - риа наука

англия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв масштабами в 100 раз больше Солнечной системы, сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование. По словам руководителя исследования из Саутгемптонского университета в Англии доктора Филипа Уайзмена, на протяжении года зафиксированная ранее вспышка не привлекала внимания ученых, но по мере увеличения ее яркости астрономы решили провести дополнительные наблюдения. В итоге после установления расстояния до нее — восемь миллиардов световых лет — стал понятен огромный масштаб явления. "По нашим оценкам, это огненный шар в сто раз больше Солнечной системы и в два триллиона раз ярче Солнца. За три года в результате взрыва высвободилось в сто раз больше энергии, чем выделит Солнце за десять миллиардов лет своей жизни", — приводит The Guardian слова ученого. Сейчас взрыв, получивший наименование AT2021lwx, длится уже более трех лет, что делает его самым мощным за всю историю наблюдения. Но он не самый яркий, этот титул принадлежит зафиксированному в прошлом году гамма-всплеску GRB 221009A, который несмотря на свою яркость длился всего несколько минут. По мнению ученых, причина взрыва — поглощение сверхмассивной черной дырой огромного облака газа, размеры которого могут в тысячи раз превышать размеры Солнца. Результаты исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ранее британские астрономы из Даремского университета обнаружили одну из крупнейших черных дыр массой примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца.

https://ria.ru/20230329/astronomiya-1861510629.html

https://ria.ru/20230201/kometa-1849076269.html

англия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, англия