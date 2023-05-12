https://ria.ru/20230512/kosmos-1871226861.html
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв - РИА Новости, 12.05.2023
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв масштабами в 100 раз больше Солнечной системы, сообщила газета The... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:56
2023-05-12T10:56
2023-05-12T11:18
наука
космос - риа наука
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871227916_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_dcd717773ba62356a1a8fa8da3fb88b8.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв масштабами в 100 раз больше Солнечной системы, сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование. По словам руководителя исследования из Саутгемптонского университета в Англии доктора Филипа Уайзмена, на протяжении года зафиксированная ранее вспышка не привлекала внимания ученых, но по мере увеличения ее яркости астрономы решили провести дополнительные наблюдения. В итоге после установления расстояния до нее — восемь миллиардов световых лет — стал понятен огромный масштаб явления. "По нашим оценкам, это огненный шар в сто раз больше Солнечной системы и в два триллиона раз ярче Солнца. За три года в результате взрыва высвободилось в сто раз больше энергии, чем выделит Солнце за десять миллиардов лет своей жизни", — приводит The Guardian слова ученого. Сейчас взрыв, получивший наименование AT2021lwx, длится уже более трех лет, что делает его самым мощным за всю историю наблюдения. Но он не самый яркий, этот титул принадлежит зафиксированному в прошлом году гамма-всплеску GRB 221009A, который несмотря на свою яркость длился всего несколько минут. По мнению ученых, причина взрыва — поглощение сверхмассивной черной дырой огромного облака газа, размеры которого могут в тысячи раз превышать размеры Солнца. Результаты исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ранее британские астрономы из Даремского университета обнаружили одну из крупнейших черных дыр массой примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца.
https://ria.ru/20230329/astronomiya-1861510629.html
https://ria.ru/20230201/kometa-1849076269.html
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871227916_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5bbfce01dd696bcb8735dfb6aab5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, англия
Наука, Космос - РИА Наука, Англия
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Guardian: британские астрономы сняли космический взрыв в сто раз больше Солнечной системы
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв масштабами в 100 раз больше Солнечной системы, сообщила газета The Guardian
со ссылкой на исследование.
«
"Астрономы засняли крупнейший космический взрыв, который когда-либо наблюдался. Событие, которое, как считается, произошло из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа", — говорится в материале издания.
По словам руководителя исследования из Саутгемптонского университета в Англии
доктора Филипа Уайзмена, на протяжении года зафиксированная ранее вспышка не привлекала внимания ученых, но по мере увеличения ее яркости астрономы решили провести дополнительные наблюдения. В итоге после установления расстояния до нее — восемь миллиардов световых лет — стал понятен огромный масштаб явления.
"По нашим оценкам, это огненный шар в сто раз больше Солнечной системы и в два триллиона раз ярче Солнца. За три года в результате взрыва высвободилось в сто раз больше энергии, чем выделит Солнце за десять миллиардов лет своей жизни", — приводит The Guardian слова ученого.
Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр
Сейчас взрыв, получивший наименование AT2021lwx, длится уже более трех лет, что делает его самым мощным за всю историю наблюдения. Но он не самый яркий, этот титул принадлежит зафиксированному в прошлом году гамма-всплеску GRB 221009A, который несмотря на свою яркость длился всего несколько минут.
По мнению ученых, причина взрыва — поглощение сверхмассивной черной дырой огромного облака газа, размеры которого могут в тысячи раз превышать размеры Солнца.
Результаты исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ранее британские астрономы из Даремского университета обнаружили одну из крупнейших черных дыр массой примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца.
Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3