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В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори - РИА Новости, 12.05.2023
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори
У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:31
2023-05-12T20:31
2023-05-12T20:46
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что уже определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.Кроме того, организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью, пояснили в управлении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Россия
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори
Роспотребнадзор предписал МГУ провести противоэпидемические мероприятия против кори
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.
"В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что уже определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.
Кроме того, организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью, пояснили в управлении.