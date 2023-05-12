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В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори - РИА Новости, 12.05.2023
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20:31 12.05.2023 (обновлено: 20:46 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/kor-1871424037.html
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори - РИА Новости, 12.05.2023
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори
У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:31
2023-05-12T20:46
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что уже определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.Кроме того, организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью, пояснили в управлении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Россия
В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори

Роспотребнадзор предписал МГУ провести противоэпидемические мероприятия против кори

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.
"В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что уже определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.
Кроме того, организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью, пояснили в управлении.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваРоссия
 
 
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