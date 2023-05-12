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В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори

В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори - РИА Новости, 12.05.2023

В МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия против кори

У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:31

2023-05-12T20:31

2023-05-12T20:46

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь, в адрес руководства университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве."В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что уже определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.Кроме того, организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью, пояснили в управлении.

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, россия