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В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР в АТР - РИА Новости, 12.05.2023
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02:11 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kongress-1871177064.html
В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР в АТР
В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР в АТР - РИА Новости, 12.05.2023
В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР в АТР
Сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио внес на рассмотрение в Конгресс проект "Закона о сдерживании превентивных ударов КНР", призванного не... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:11
2023-05-12T02:11
сша
тайвань
китай
марко рубио
нэнси пелоси
конгресс сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио внес на рассмотрение в Конгресс проект "Закона о сдерживании превентивных ударов КНР", призванного не допустить возможность нанесения Пекином ракетных ударов по военным базам США в Тихом океане в преддверии потенциального вторжения на Тайвань. Текст документа обнародован в четверг на сайте самого конгрессмена. Как отмечает Рубио, напряженность в отношениях между Тайванем и правительством материкового Китая растет на фоне проведения Пекином "все более агрессивных" военных учений вблизи острова. Конгрессмен, ссылаясь на данные аналитиков, прогнозирует, что в преддверии потенциального военного вторжения на Тайвань Пекин, скорее всего, попытается нанести удары по американским военным базам в Тихом океане, стремясь нейтрализовать силы США в данном регионе. "Надежда - это не стратегия. Нам необходимо защищать наши военные объекты по всему миру. Укрепление наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе - это разумный способ защитить наши интересы и сдержать враждебные действия, направленные против США или наших союзников", - полагает Рубио. Согласно задумке законодателя-республиканца, будущий закон предписывает министерству обороны США укрепить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы "помочь еще эффективнее сдержать превентивный удар Китая по американским силам в регионе перед вторжением на Тайвань". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
https://ria.ru/20230510/tayvan-1870760028.html
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сша, тайвань, китай, марко рубио, нэнси пелоси, конгресс сша, в мире
США, Тайвань, Китай, Марко Рубио, Нэнси Пелоси, Конгресс США, В мире
В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР в АТР

В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР по военным базам в АТР

© Flickr / U.S. Air Force/Michael R. HolzworthСамолет B-52 на американской военной базе "Андресон" на острове Гуам в Тихом океане
Самолет B-52 на американской военной базе Андресон на острове Гуам в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Flickr / U.S. Air Force/Michael R. Holzworth
Самолет B-52 на американской военной базе "Андресон" на острове Гуам в Тихом океане. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио внес на рассмотрение в Конгресс проект "Закона о сдерживании превентивных ударов КНР", призванного не допустить возможность нанесения Пекином ракетных ударов по военным базам США в Тихом океане в преддверии потенциального вторжения на Тайвань.
Текст документа обнародован в четверг на сайте самого конгрессмена.
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Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню
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Как отмечает Рубио, напряженность в отношениях между Тайванем и правительством материкового Китая растет на фоне проведения Пекином "все более агрессивных" военных учений вблизи острова. Конгрессмен, ссылаясь на данные аналитиков, прогнозирует, что в преддверии потенциального военного вторжения на Тайвань Пекин, скорее всего, попытается нанести удары по американским военным базам в Тихом океане, стремясь нейтрализовать силы США в данном регионе.
"Надежда - это не стратегия. Нам необходимо защищать наши военные объекты по всему миру. Укрепление наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе - это разумный способ защитить наши интересы и сдержать враждебные действия, направленные против США или наших союзников", - полагает Рубио.
Согласно задумке законодателя-республиканца, будущий закон предписывает министерству обороны США укрепить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы "помочь еще эффективнее сдержать превентивный удар Китая по американским силам в регионе перед вторжением на Тайвань".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
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СШАТайваньКитайМарко РубиоНэнси ПелосиКонгресс СШАВ мире
 
 
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