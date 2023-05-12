https://ria.ru/20230512/kompensatsii-1871240752.html
В России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей
В России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей - РИА Новости, 12.05.2023
В России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей
Правительство РФ с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей по аналогии с уже действующими РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:30
2023-05-12T11:30
2023-05-12T11:30
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ с 1 января 2024 года запустит программу компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей по аналогии с уже действующими программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер". "С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсёстры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит увеличить число таких специалистов в военно-медицинских подразделениях", - сообщила пресс-служба кабмина. Выплаты для врачей, фельдшеров и медицинских сестёр будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах, входящих в состав Арктической зоны России, выплата составит 2 миллиона рублей. Для фельдшеров и медицинских сестёр – 1 миллион рублей. Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 миллион рублей, фельдшерам и медицинским сёстрам – 750 тысяч рублей. Тем специалистам, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населённых пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров и медицинских сестёр. Участвовать в этой программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты – готовность отработать не менее пяти лет. Похожие программы – "Земский доктор" и "Земский фельдшер" – действуют в России для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдалённые районы.
https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
В России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей
В России с 1 января 2024 года запустят программу компенсационных выплат для военных врачей
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Правительство РФ с 1 января 2024 года запустит
программу компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей по аналогии с уже действующими программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
"С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсёстры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. Принятое решение позволит увеличить число таких специалистов в военно-медицинских подразделениях", - сообщила пресс-служба кабмина.
Выплаты для врачей, фельдшеров и медицинских сестёр будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах, входящих в состав Арктической зоны России, выплата составит 2 миллиона рублей. Для фельдшеров и медицинских сестёр – 1 миллион рублей.
Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 миллион рублей, фельдшерам и медицинским сёстрам – 750 тысяч рублей.
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Тем специалистам, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населённых пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров и медицинских сестёр.
Участвовать в этой программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты – готовность отработать не менее пяти лет.
Похожие программы – "Земский доктор" и "Земский фельдшер" – действуют в России для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдалённые районы.
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