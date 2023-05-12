https://ria.ru/20230512/kolmakov-1871289065.html

Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова

Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова - РИА Новости, 12.05.2023

Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова

Полицейские нашли в Подмосковье пропавшую в столице супругу экс-замминистра обороны России Александра Колмакова. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:39

2023-05-12T13:39

2023-05-12T16:06

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

александр колмаков

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Полицейские нашли в Подмосковье пропавшую в столице супругу экс-замминистра обороны России Александра Колмакова. "Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД. Осведомленный источник уточнил агентству, что речь идет о супруге Колмакова — председателя центрального совета ДОСААФ, экс-командующего ВДВ и бывшего замминистра обороны России. По информации телеграм-каналов, пропажу жены Колмаков обнаружил еще в среду, тогда же ему позвонил неизвестный и заявил, что за нее нужно заплатить выкуп в миллион рублей, в случае отказа пообещав "неприятности".

https://ria.ru/20230511/verbovka-1870985514.html

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр колмаков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)