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Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова - РИА Новости, 12.05.2023
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13:39 12.05.2023 (обновлено: 16:06 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/kolmakov-1871289065.html
Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова
Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова - РИА Новости, 12.05.2023
Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова
Полицейские нашли в Подмосковье пропавшую в столице супругу экс-замминистра обороны России Александра Колмакова. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:39
2023-05-12T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр колмаков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Полицейские нашли в Подмосковье пропавшую в столице супругу экс-замминистра обороны России Александра Колмакова. "Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД. Осведомленный источник уточнил агентству, что речь идет о супруге Колмакова — председателя центрального совета ДОСААФ, экс-командующего ВДВ и бывшего замминистра обороны России. По информации телеграм-каналов, пропажу жены Колмаков обнаружил еще в среду, тогда же ему позвонил неизвестный и заявил, что за нее нужно заплатить выкуп в миллион рублей, в случае отказа пообещав "неприятности".
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр колмаков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Колмаков, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны Колмакова

Полицейские нашли живой пропавшую накануне жену экс-замминистра обороны Колмакова

© Фотография предоставлена пресс-службой ДОСААФБывший замминистра обороны генерал-полковник Александр Колмаков
Бывший замминистра обороны генерал-полковник Александр Колмаков
© Фотография предоставлена пресс-службой ДОСААФ
Бывший замминистра обороны генерал-полковник Александр Колмаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Полицейские нашли в Подмосковье пропавшую в столице супругу экс-замминистра обороны России Александра Колмакова.
"Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Осведомленный источник уточнил агентству, что речь идет о супруге Колмакова — председателя центрального совета ДОСААФ, экс-командующего ВДВ и бывшего замминистра обороны России.
По информации телеграм-каналов, пропажу жены Колмаков обнаружил еще в среду, тогда же ему позвонил неизвестный и заявил, что за нее нужно заплатить выкуп в миллион рублей, в случае отказа пообещав "неприятности".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр КолмаковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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